東森促銷台南關廟鳳梨 黃偉哲、謝龍介接力開賣

台南關廟當地的鳳梨、竹筍、關廟麵有「關廟三寶」美稱，關廟鳳梨產季將至，東森購物這次與台南市政府、關廟區農會聯手合作販售台農17號「金鑽鳳梨」，4月10日 (五) 11時20分將於旗下電視購物 CH47及 ETMall 東森購物網 (https://www.etmall.com.tw/) 等通路強勢開賣，台南市長黃偉哲蒞臨電視LIVE節目現場，親自推廣台南遠近馳名的關廟金鑽鳳梨。當日12時同場加映Youtube頻道「好吃的東森」邀台南市議員謝龍介親接力開賣，與網紅「亞當酸得樂」大秀俚語展現十足親和力，共同大力促銷台南在地優質農產。

台南關廟鳳梨每組重量10公斤，內含六至八顆，東森價新台幣599元，更加碼送出50%東森幣，希望號召全體會員，用實際行動支持台灣在地農產。

東森購物表示，台南為台灣的發祥地，是全台歷史最悠久的都市，文化遍布且多元並立，素有「文化古都」之美名。除了歷史文化特色之外，更擁有遐邇聞名的農漁產品特色美食。東森購物特別邀請黃偉哲蒞臨LIVE節目現場，親自推廣台南遠近馳名的關廟金鑽鳳梨，更分享自己挑選鳳梨的小撇步。

關廟鳳梨品種屬於金鑽鳳梨17號，維生素C含量是蘋果的五倍，富含蛋白質、多種礦物質如鐵、鎂、鋅及多種膳食纖維等營養。台南關廟鳳梨經過農藥合格檢驗，更具有產銷履歷，透明化的資訊讓消費者更安心。

金鑽鳳梨的金色果肉內擁有高甜度及高營養，除了可作為水果食用外，更可將鳳梨入菜，做成鳳梨炒飯、鳳梨苦瓜雞湯等美食，不僅為料理增添熱帶活力風味，鳳梨所含的維生素B1及B2還可以增加免疫力，為健康再加分。黃偉哲希望能透過東森購物平台傳達台南文化及農產特色，只要一通電話就能在家品嘗東森嚴選的台南關廟鳳梨，嚴格的品質把關讓每位消費者吃得安心，並為辛勞的農民們盡一份心力。