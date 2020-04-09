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第二屆金舶獎 40優秀品牌入圍名單出爐

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

全國商業總會與桃園市政府聯手主辦第二屆「金舶獎」選拔，活動已進入第二階段，歷經嚴格BP（商業發展企劃）評審後，前四十強入圍名單出爐。由於正逢新冠肺炎疫情全球肆虐，「宅經濟」品牌成為評鑑黑馬，其中豆府（2752）抗疫有成，靠外帶自煮商機營收逆勢成長逾三成。綠界科技「第三方支付」技術受肯定， 展現企業實力與未來潛力。

為鼓勵在地品牌參與，第二屆金舶獎新增「桃園地區亮點品牌國際輸出潛力獎」評選，全國商業總會副秘書長暨品牌創新服務加速中心執行長戴中興指出，機場為國家的門戶，桃園是台灣品牌對國外輸出的心臟位置，整個台灣都是品牌的孵化器，把桃園當做首發站，讓台灣本土品牌以最短距離航向國際。

桃園市長鄭文燦並擔任第二屆品牌金舶獎形象代言人，成為台灣品牌的推動者，並號召桃園企業參賽，包含沛芳綜合有機農場、保生國際生醫、阿美米干、紫莉全方位孕護管家、卡維蘭、配客家、合瑪設計工程公司、新百王餐廳、茶聚、詩威特、Twins沙龍、幸運竹SPA、新女人美容SPA、波菲爾美髮、豪俐鐵板沙威瑪、造型美髮…等20家企業，未來經過3階段評比決選前5名，將於「第二屆品牌金舶獎」典禮中接受表揚，讓台灣服務業在全世界建立品牌BIT（Brand In Taiwan），再創台灣經濟奇蹟。

商總表示，入圍的企業不僅代表對台灣企業品牌經營的肯定，也背負品牌卓越典範的使命，在經營理念、管理制度穩健殷實均受評審肯定，對台灣將品牌輸出至全球市場握有關鍵技術，亦具備在世界各地拓展台灣品牌的能力，皆成為台灣具潛力品牌的標竿學習典範。

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