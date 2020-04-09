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悠遊卡力挺共享機車 攜手三大業者串連城市交通

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
今年4月，悠遊卡公司與GoShare合作，完成共享機車的最後一塊拼圖，民眾只要有悠遊卡就能享有優惠。　圖／悠遊卡公司提供
今年4月，悠遊卡公司與GoShare合作，完成共享機車的最後一塊拼圖，民眾只要有悠遊卡就能享有優惠。　圖／悠遊卡公司提供

如何結合公共運具，讓城市交通更為便捷，一直是悠遊卡公司致力的目標，隨著共享機車營運規模及範圍日益擴大，悠遊卡也異業結合推出優惠方案，只要是經常搭乘北捷的族群，租用WeMo Scooter、GoShareiRent都能享有優惠，搭配捷運、YouBike，悠遊卡公司提供的城市移動體驗將更為全面。

悠遊卡公司表示，去年起陸續與WeMo Scooter、iRent合作，與1,280公共運輸定期票結合，推出贈送免費騎乘金、免費時數序號的方案，相當受到月票族的歡迎，「大眾公共運具+共享機車」也成為許多通勤族的最佳交通解決方案；今年4月，悠遊卡公司與GoShare合作，完成共享機車的最後一塊拼圖，民眾只要有悠遊卡就能享有優惠。

悠遊卡公司宣布，自4月10日起至4月13日與GoShare合作推出快閃活動，期間首次綁定悠遊卡LINE官方帳號個人化服務，即符合參加資格，將抽出30名幸運兒贈送價值新台幣1,000元的GoShare騎乘金，加上雙方合作的台北捷運常客優惠獨家加碼，自4月1日起至4月30日止，GoShare新註冊用戶搭乘北捷滿11次(含)以上，並綁定悠遊卡LINE個人化服務及登錄活動，除了可享有首次騎乘GoShare前30分鐘免費之外，還能獲得GoShare騎乘金100元(限量20,000名)，要讓常客們「騎好騎滿」。

持悠遊卡騎乘WeMo Scooter及iRent也有優惠，至6月底止，1,280公共運輸定期票持卡人於WeMo Scooter App內「輸入優惠」頁面輸入「悠遊卡月票之專屬卡號」，可立即兌換50元起的WeMo Scooter騎乘金，每購買一次1,280公共運輸定期票，憑卡號都可兌領一次。

此外，1,280公共運輸定期票持卡人在6月底前，也可先在iRent活動頁中輸入「定期票之卡號」取得序號後，在iRent App中「會員專區」的「兌換/查詢iRent時數」輸入「兌換序號」，即可拿到30分鐘免費時數序號(每卡限兌領一次)。

悠遊卡公司建議，在城市移動時，可以選擇公共運具與共享運具的搭配，尤其是經常性搭乘北捷的常客，在悠遊卡與3大共享機車業者都有優惠方案的搭配下，交通成本可望大大降低，無論是到哪，有悠遊卡都行。

悠遊卡 GoShare iRent

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