朋億3月營收3.9億元 月增50.5%

朋億（6613）今（9）日公布今年3月合併營收3.9億元，隨著大陸客戶設備需求及工程服務施作進度於復工後逐步恢復，挹注3月營收較上月成長50.5％；累計2020年第1季合併營收9.42億元，較去年同期減少23.2％。

朋億表示，受惠於大陸客戶逐步復工，在穩定的設備拉貨力道下，創造公司保持良好的營收表現，是3月營收回到3.9億元以上的水準。雖新冠肺炎病毒疫情全球擴散，對整體半導體產業鏈的營運表現面臨較大的挑戰，然朋億仍與主要客戶密切聯繫並掌握在手訂單未接獲通知取消請求，協調復工後續工程進度的時程，同時與上游原材料供應商協調確認庫存與物流運輸狀況，加上公司目前布局於大陸各子公司及生產基地之已全數復工，希望能降低大環境所有不確定因素、原材料供應趨於緊缺等恐對公司營運負面影響的可能性。

觀察中國在新冠肺炎疫情期間，除了啟動預算規模達208兆台幣包含5G、人工智慧等七大領域之新基建計劃，加速5G(第五代行動通訊)及AI等基礎建設的推動，也全面推進半導體產業發展，不僅去年底成立之大基金控股二期基金，其資產規模達人民幣2,041.5億元的資金於3月底鎖定半導體產業相關企業正式展開投資扶植外，包括上海、嘉興與合肥等地區也陸續公布總計逾數十個新建與擴產項目計畫，創造半導體相關供應商強勁成長的市場商機。

朋億進一步表示，雖短期因受復工延後而使得部分訂單遞延，但目前已明顯感受到主要客戶對公司的設備的拉貨速度與工程服務施作進度等需求回升，朋億有望隨著整體產能稼動率回升，盡速完成客戶訂單出貨認列，挹注整體營運保持良好成長動能。

展望本季，朋億維持審慎保守看法。雖疫情影響公司首季營運表現，但朋億持續憑藉具有多年掌握在高潔淨度化學品供應與分裝系統設備關鍵的研發技術及量產能力，並以高穩定度、高潔淨度以及彈性配合客戶製程所需同步調整施作內容規劃及設備上的技術提升、多個服務據點等的競爭優勢，搶攻大陸半導體設備需求蓄勢待發的市場商機，並同步提升旗下設備技術的實力，積極深化與主要客戶更多的合作契機，擴大整體接單動能，以期挹注公司未來營運良好成長表現。