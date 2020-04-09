鈺齊-KY首季營收27.73億、年增7.57% 後市看法保守
鈺齊-KY（9802）公告3月合併營收為7.87億元，較去年同期7.85億元增加0.33%，第1季營收為27.73億元，較去年同期的25.78億元增加7.57%。
公司表示，雖然3月營收認列仍受疫情影響而有遞延情事，但2020年春夏季鞋款整體出貨銷量已比去年同期成長近2成。春夏季鞋款交期大約介於去年第4季與今年第1季間。
鈺齊-KY表示，自3月中下旬以來，隨著新冠肺炎疫情的急速惡化，迫使各國政府推出更多遏制措施，對人流、物流之管控也更加嚴謹，直接影響全球大部份正常經濟活動運作，不僅已波及集團各廠區的產銷順暢度，也導致品牌客戶下單態度轉趨保守。未來數月的營運展望，仍需視終端消費市場表現及全球疫情控管程度而定。
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