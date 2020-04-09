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聖暉3月營收11.96億元 月增44.6％

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

聖暉（5536）今（9）日受邀參加櫃買中心法人說明會，並公布今年3月合併營收11.96億元，較上月的8.27億元成長44.6％。累計2020年第1季合併營收為新台幣30.80億元，較去年同期的27.58億元成長11.68％。

聖暉表示，隨著中國大陸地區逐漸復工，以及受惠多區域、多產業、多工種接單策略布局效益顯現，致3月營收表現回溫，今年首季不畏工作天數較少、新冠肺炎疫情影響復工延後等因素干擾，2020年第1季營收表現較去年同期成長11.68％。

聖暉指出，面對全球供應鏈向台灣、東南亞國家移轉產能的趨勢，憑藉集團於台灣、中國大陸、以及越南、印尼與泰國等東南亞地區設置據點以利就近提供服務，拓展當地接單表現，此外，集團亦積極強化無塵室機電、水氣化供應、民生產業機電等整合工程業務，以期進一步深化競爭利基，其中，半導體產業持續投入先進製程、電子業新廠擴建等資本支出趨勢明確，產業製造分流有助於挹注集團整體營運良好成長動能。

展望2020年第2季，聖暉因疫情情況維持審慎保守看法。由於新冠肺炎疫情全球蔓延，短期部分訂單恐受出貨遞延影響，不過長期依舊看好台商回流與生產基地分散台灣、東南亞地區及中國國家產業支出政策，皆有助於帶動無塵室與機電工程整合訂單需求。聖暉擁有自廠務空間至廠務／製程設備垂直水平整合能力，並致力開發更多整合多元技術應用的領域，積極強化廠務規劃設計的核心技術、優化供應系統軟體、提升機動調整服務能力，以強化聖暉競爭利基與開拓更多新客戶合作機會，並進一步創造公司未來營運與提供產業良好生產環境，同時善盡社會責任，永續企業發展。

聖暉 東南亞 營收

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