東森購物業績旺 東森自然美捐贈防疫禮物

居家辦公帶動宅經濟商機，東森國際（2614）旗下轉投資東森購物3月買氣旺營收年增23%，第1季每股稅後純益（EPS）達2.4元。東森總裁王令麟今（9）日也關懷最前線防疫醫護，提供自然美護膚品呵護醫護警消疲憊肌膚。

疫情影響，東森購物3月營收逾17億元，年增率高達23%，獲利年增率更高達117%，單月有效訂單量突破113萬件，與上月相比成長近9萬件。

綜觀3月表現，以電話行銷、網路與電視購物三大通路最為亮眼，與去年同期相比，網路獲利年增率高達202%，與上月相比更成長66%；電視購物獲利年增強勢成長128%、電話行銷則穩定成長123%，顯見東森購物多元通路經營的政策奏效，從電視、MOD、網路、App、電話行銷到型錄等多通路均衡發展。

東森購物自行結算，2020年第1季每股稅後純益累計已達2.4元。第1季的獲利年增率高達105%，其中歸功於電話行銷、網路與電視三大通路均衡成長發展。

第1季表現中，東森購物以電話行銷通路表現最為亮眼，營收年增率達34%，獲利年增成長129%；網路通路營收YOY成長21%，獲利年增成長70%；此外受大環境影響，電視通路逆勢成長，綜觀第1季表現，營收年增率達11%，獲利更高達71%。

另外，王令麟也特地指示，旗下東森自然美捐贈防疫禮物，精選了目前通路最暢銷的保養品，9日親自宣布將捐贈出價值超過3,000萬的「東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳」予前線辛勞的醫護人員。

王令麟表示，新冠肺炎疫情帶來全球性的改變，無論各產業都受到嚴重影響，大家都在困難時刻，但最辛苦的是時時刻刻在前線跟病毒戰鬥的醫護人員，他們是最無聲的抗疫英雄，看過很多因為長時間戴口罩、臉上佈滿口罩勒痕、疲憊憔悴的醫護人員照片，感到非常心疼，免費提供品質最優良、最好的MIT保養品給最前線的醫護人員，這是東森自然美的企業社會責任。