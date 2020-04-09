口罩國家隊幕後英雄 遠東新完成口罩布局最後一塊拼圖

「口罩國家隊 」的幕後英雄，遠東新（1402）今（9）日宣布完成口罩布局的最後一塊拼圖，針對口罩中間層的熔噴不織布頻傳短缺，遠東新開發出新型的超細纖維替代材質，將全力奧援全台口罩每日產能從目前的1,300萬片往前推進至2,000萬片，確保原料供應無虞。

遠東新宣布，針對口罩中間過濾層，開發出全新的超細纖維（PE／PET、 Nylon／PET）替代材質，可取代目前供應短缺的熔噴不織布，目前已經開始協助國內口罩業者展開測試，這有助於解決口罩原料短缺問題，而這也宣告遠東新完成口罩布局的最後一塊拼圖，成功包辦口罩內、外、中三層的關鍵材料。

遠東新新開發出的新型超細纖維，用在口罩的中間過濾層，用來抓取阻檔細菌、病毒等細小微粒子。標榜以次奈米纖維作為主體且多層結構，以抓取細小微粒子，產品可重複水洗使用，提高口罩使用次數。經檢測，其對細菌的過濾效果遠優於一般醫療級口罩，更貼近醫療級N95口罩的高過濾規格，並對PM2.5具有過濾效果。

這波因為新冠肺炎疫情引發的全球口罩荒，遠東新一直隱身幕後，但實際上，遠東新為全球最大的醫療PE（聚乙烯）／PP（聚丙烯）及PE／PET（聚對苯二甲酸乙二酯）複合纖維供應商，掌握口罩重要的關鍵材料技術與供應。

目前口罩的主要結構有三層，除了上述新開發出的中間過濾層替代材質。內層的吸水親膚層，材料為PE／PP及PE／PET複合纖維，用來提升臉部與口罩接觸的觸感，並防止咳嗽者的飛沫散逸，此為遠東新的強項，而遠東新也是目前全台唯一供應商。

至於外層的防潑水隔離層，原本主要材質為PP纖維，防止他人的飛沫傳染，遠東新也同樣開發出以PE／PP及PE／PET材質替代。另外遠東新也是醫療級N95口罩的PE／PET複合纖維原料供應商。