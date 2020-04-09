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旗津醫院攜手英華達「全家寶」 強化居家醫療照護

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
英華達與高雄市立旗津醫院合作，透過「全家寶」投入長照及居家照護。 圖／英華達提供
英華達與高雄市立旗津醫院合作，透過「全家寶」投入長照及居家照護。 圖／英華達提供

英華達今（9）日與高雄市立旗津醫院舉辦合作記者會，將透過「全家寶」攜手旗津醫院投入長照及居家照護，將醫院的醫療資源深入基層民眾，協助專業醫療團隊，提供製化健康管理及最適當的醫療處置建議，讓病患獲得更佳的醫療照護。

旗津區65歲以上人口逾17%，隸屬高醫體系的旗津醫院於2018年成立「社區照護整合中心」，服務範圍包括復能服務、居家醫療、延伸出院準備、高齡整合門診等多樣長照醫療服務，其中到行動不便且有醫療需要的個案家中進行診療的居家醫療，護理人員至案家測量生理數據，透過「全家寶」已同時上傳至雲端，進而數據再推向醫院的醫療系統，大幅減輕醫護人員手工操寫及整理數據的負擔，並且醫護人員可以隨身透過手機直接使用健康管理平台管理民眾健康，提高醫療效率。

英華達董事長張景嵩表示，「全家寶」的初衷就是要照顧全家及全民健康，民眾生理量測數據需要有醫療團隊協助專業的醫療諮詢，很開心「全家寶」獲得蔡院長肯定，讓英華達透過「全家寶」攜手旗津醫院投入長照及居家照護，共同照護旗津地區民眾的健康。

旗津醫院院長蔡忠榮表示，本院居家醫療至今已服務約69人，該生理量測系統，能將血壓、血糖與心電圖等生理量測數據即時傳輸至醫院資訊系統，相當於直接將醫院的醫療資源深入基層民眾，協助專業醫療團隊提供製化健康管理及最適當的醫療處置建議，病患獲得更佳的醫療照護。

蔡忠榮表示，未來更可將此套系統推廣在C級巷弄長照站，設立社區點幫民眾量測生理數據，強化社區健康管理，樹立社區長照模式之標竿，提供全人的健康照護網絡，守護旗津區每位長輩的健康。

英華達與高雄市立旗津醫院合作，透過「全家寶」投入長照及居家照護。 圖／英華達提供
英華達與高雄市立旗津醫院合作，透過「全家寶」投入長照及居家照護。 圖／英華達提供

全家 長照 健康管理

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