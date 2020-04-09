全聯行動超市車試營運 服務嘉義花蓮偏鄉民眾

為了服務偏鄉消費者，全聯福利中心今年4月起正式推出「行動超市車」，提供各種民生物資商品，包括衛生紙、尿布等日用品，以及生鮮蔬果、冷凍食品等，並提供商品預購服務，以照顧較偏鄉地區年紀較大的老年人，或是不方便隨時出門採買的偏遠山上居民。

該行動超市車為6.5噸三溫層（常溫、冷藏、冷凍）車體，車廂為航太工業材質FRP+舒特龍打造，可確保商品品質在運送中保持新鮮，且設有GPS可與鄉里即時溝通到點時間，隨車配有一位司機與店員。

車上販售商品約有300至400項，包含民生用品與餅乾、泡麵、飲料等乾貨，以及蔬菜、水果、魚肉、鮮乳、We Sweet甜點，和冷凍水餃、蔥抓餅等商品，同時提供商品預購服務，若現場商品販售完畢，消費者可先預購再於下次購買。

另預購誌上的商品若消費者有需求也可提供，如近期推出的母親節蛋糕。至於結帳系統與實體門市一樣，只要在網路連結通順下，可能使用PX Pay、信用卡等支付方式，也可累積福利點或集印花貼紙等。

全聯指出，目前在嘉義與花蓮各有一台車已啟動試營運，行駛動線與商品結構會隨著服務地區民眾需求隨時做調整。另因應有重大災害發生時，行動超市車還可支援物資，並提供補給如熱食、熱飲給救災人員。