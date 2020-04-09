富驛酒店攜13家都會渡假飯店 推優惠方案

富驛-KY（2724）攜手全省13家都會渡假飯店聯盟抗疫，推出FX旅宿家台灣主題精彩遊，平日出發，4晚平均每人836元起。

台灣富驛酒店表示，單打獨鬥的時代過去了，區域戰略夥伴聯手時代來臨，讓大家最近故障的電話再有響起的機會。 雖然現在做什麼都沒用，但什麼都不做，那未來就徹底滅頂了。把大家連結在一起是為了更多的機會努力，要為飯店業的夥伴們一起嘗試突破，讓大家一起活下去。

富驛酒店集團FX旅宿家會員平台攜手國內溪頭、清境、關子嶺、日月潭、北投五大渡假勝地及都市度假商旅名店，策劃健康渡假陣線，二段可拆式不須連住的四天主題系列住房案平日雙人6,688元起， 13家全省住宿供選擇搭配，雙人房每人836元起，暢遊台灣山、林、水，還搭配和運租車平日58折起，以及專人專車賓士小客車7人座車隊優惠。