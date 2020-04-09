疫情期間 屈臣氏、康是美部分店鋪縮短營業時間

受到疫情衝擊，除了百貨和購物中心縮短營業時間之外，部分藥妝店也調配人力，縮短營業時間，藥妝龍頭屈臣氏即調整了部分24小時門市，改為非24小時；康是美亦有部分店鋪縮短營業時間，不過康是美僅表示，單店是根據商圈狀況調整營業時間，而非疫情所致。

屈臣氏表示，配合政府呼籲減少外出的政策，以及配合部分賣場調整營業時間，目前有部分原本24小時營業門市調整為非24小時營業，店數約為10家內。

另外，像是康是美石牌門市原本自早上8點開店，從3月23日起，延長至早上9點開店；不過，對此康是美表示，並非因為疫情關係，僅是因商圈屬性，而調整單店營業時間。