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東森集團總裁王令麟：雖面臨寒冬 堅持不裁員、不減薪
東森集團總裁王令麟今（9）日表示，今年疫情衝擊，廣告收入下滑，但零售逆勢成長，今年營收上看380億元；他說，今年雖面臨寒冬，但堅持「不裁員、不減薪」，以度過這段「黑夜」。
他表示，未來消費趨勢仍待觀察，但相信實體通路會加強虛擬服務；近日因實體通路紛紛縮短營業時間，讓消費者購買商品行動受限，所以轉向虛擬通路。最近有知名餐飲品牌找上東森購物，希望能在通路進行銷售，例如長榮飛機減班，空廚料理仍在運作，近期產品將在東森購物推出。
此外，王令麟為了關懷最前線防疫醫護，指示旗下東森自然美捐贈防疫禮物，選出目前自然美通路最暢銷的保養品，捐贈出價值超過3,000萬元的「東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳」予前線辛勞的醫護人員，並由中華民國護理師護士公會全國聯合會Taiwan Union of Nurses Association (TUNA)理事長高靖秋代表全台醫護人員接受捐贈。
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