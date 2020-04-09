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被迫隔離檢疫 專家：考慮買個三宅一生

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導
投資專家建議，被下禁足令的人，不妨趁居家隔離、檢疫時間研究這波宅經濟，可考慮「三宅一生」相關投資題材。本報資料照
投資專家建議，被下禁足令的人，不妨趁居家隔離、檢疫時間研究這波宅經濟，可考慮「三宅一生」相關投資題材。本報資料照

新冠肺炎病毒肆虐全球，造成愈來愈多人遭到停班停課或居家隔離，被迫宅在家的人除了追劇還能做些什麼？投資專家建議，被下禁足令的人，不妨趁居家隔離、檢疫時間研究這波宅經濟，可考慮「三宅一生」相關投資題材，包括AI人工智慧、金融科技、精準醫療、機器人及自動化、水電瓦斯等族群，投資價值顯現。

「三宅」指的是，一、宅在家，無法出門，需要網路平台、數位支付、物流、遠距醫療等，讓衣食無缺；二、宅在辦公地，無法拜訪客戶或上學，透過遠距會議、遠程監管工廠、線上教學，執行工作；三、宅在網路，無法出遊，上網看影片、玩遊戲打發時間。「一生」則是一日生活所需的基本配備，即水、電、瓦斯。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，肺炎疫情大流行，造成全球約一半人口遭到禁足，所幸，AI人工智慧技術適時發揮功效，提供遠距工作、線上教學、網路購物、數位支付、無人物流、雲端醫療等服務，滿足人類各項基本需求，讓市場見識到智慧化、數位化、雲端化與無人化的優勢與威力。

誠如2003年SARS事件促使電子商務迅猛發展、2008年金融海嘯讓共享經濟崛起，陳世杰認為，這次拜疫情擴散之賜，AI應用加速普及化，即使未來疫情獲得控制，AI服務早已植入人類生活方式，跨越發展鴻溝，未來可望進入主流市場，邁向成長爆發期。

因此，儘管許多分析師近期紛紛下修企業獲利預期，整體而言，S&P 500指數今年第1、2季獲利將分別衰退5%、7%，第3季才會逐漸回復；但ROBO Global AI指數成分企業，在第1季短暫修正後，第2季獲利即有機會率先恢復成長，下半年更可望出現雙位數成長。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷則表示，疫情改變人類生活方式，唯獨對於水、電、瓦斯的基本需求不會消失，獲利受到本波疫情的衝擊相對較低。尤其水電瓦斯產業的股利率長期名列前茅，面對各國降息潮，利率幾乎打到零的情況，進一步凸顯其高股利優勢，同樣值得投資人長期持有。

疫情 人工智慧 第一金

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