中小企業3招因應疫情 四大產業逆勢看好

新冠肺炎牽動全球經濟動盪，台灣九成以上皆是中小企業，該如何因應疫情帶來的經濟衝擊？擁有 4000家中小企業服務經驗的嘉威聯合會計師事務所建議，中小企業要善用政府資源、把握投資機會及調整體質做好準備；看好四大產業具發展潛力，建議掌握下一波資本市場契機。

嘉威會計師張宏尉表示，從經驗來看，經濟谷底回升約需 2年，IPO準備期也需 2至5年時間。過去企業忙於營運，新冠肺炎發生正好讓企業可藉此空檔檢視企業體質跟經營方向，為進入資本市場做準備。

疫情是短期事件，終會結束，嘉威建議，現階段中小企業的重點應在如何上下一心，降低非必要支出，找出新的商業模式，更重要的是妥善運用政府資源，度過冰河期。

「景氣差，反而是最好的投資機會，無論是人力、物力都相對便宜！」嘉威指出，如果公司屬於體質健全，或相對不受影響的行業，正是時候找出公司關鍵的經營成本，並在全球市場修正的時候入場。

嘉威認為，突發性的黑天鵝事件在未來將成為常態，全球風險性事件會更頻繁發生，建議中小企業趁機調整體質，並從中學習經驗、建立因應策略與SOP。

現階段哪些企業適合思考IPO育成？張宏尉點名四大產業。首先，台灣有效防疫在國際形象上的提升，會帶動醫療相關設備及用品的國際能見度與增加外資的投資意願。因疫情使工作習慣改變而需求度提高的產業，如線上通訊、線上遊戲等也十分看好。

清潔抗菌產業也深具發展潛力，以生產抗菌地墊、各類清潔器材的士潔為例，去年第一季營業額三千萬元，今年第一季受疫情影響，同期成長至少10-15%，未來企業和家庭對清潔消毒器材的購買力可望日益增加。最後，這次防疫團體戰讓世界看到台灣，各國自行生產所需的食品加工、醫療器材、衛生用品等器材設備製造業，未來可望由台灣接單，後勢看漲。