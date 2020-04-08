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凸顯不銹鋼競爭力 歐盟祭反傾銷 台廠免驚

經濟日報 / 記者林政鋒、編譯林奕榮／即時報導

歐盟將對中國大陸、台灣和印尼的平軋不銹鋼徵收最高18.9%的反傾銷稅，以遏制奧托昆普（Outokumpu）等歐盟生產商面臨的競爭。這項懲罰措施9日起生效，將持續六個月，並可能延長五年。台廠稅率約6%，在各國反傾銷稅中最低，業者認為，反而凸顯台廠的競爭力，或可坐收新商機。

上市不銹鋼廠主管說，歐盟對台灣、中國及印尼的進口不銹鋼熱軋課徵臨時反傾銷稅率，台廠燁聯、唐榮為6.2%，華新麗華及其他鋼廠為7.5%。印尼青⼭稅率為17%，中國大陸則在17~18.9%，原預計4⽉12⽇抵達歐盟港⼝後計算，但外電報導，歐盟將從9日起生效。

彭博資訊報導，歐盟執委會在公報中表示，調查認定台、印尼與大陸的傾銷行為，使歐盟製造商受到「實質傷害」，將課徵反傾銷稅。這項懲罰措施9日起生效，將持續六個月，並可能延長五年。

燁聯表示，台灣銷歐熱軋數量不多，直接衝擊不大，未來將觀察歐盟調整進口鋼材防衛性措施時，是否重新修改涉案國的國家總量。若量體增加，在稅率最低下，台廠競爭力反而提高。

根據經濟部國際貿易局資料，台灣2018年對全球出口熱軋不銹鋼材總額為4.16億美元，歐盟是最大出口市場，比重約占26%。2019年不銹鋼熱軋出口約17萬公噸，銷歐約4.23萬公噸，占25%上下，單月出口量約3,500公噸。

全案起因於歐洲鋼鐵工業聯盟（EUROFER）向歐盟投訴，指涉案國家的產品以傾銷價格出口歐洲，對歐洲鋼廠Outokumpu等造成傷害；去年更指控中國大陸、台灣和印尼的出口商，以低於成本價格傾銷熱軋不銹鋼材。歐盟執委會去年8月啟動調查。

歐盟 反傾銷稅 不銹鋼

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