北美館、網路家庭跨界合作 直播藝術家江賢二展覽間

宅在家也能充滿藝術氣息，線上展覽跨越時空與世界接軌！網路家庭旗下PChome 24h購物今（8）日宣布獨家攜手台北市立美術館（北美館），直播「江賢二：回顧展」，成為首次舉辦直播展間的合作夥伴，創下北美館開館以來的先例。

PChome 24h購物積極整合線上資源，連結線下活動，由台灣當代藝術大師江賢二親自帶領消費者，悠游長達55年、超過200件作品的創作歷程，沉浸在多重美感的藝術薰陶中、使虛擬藝文體驗再升級，並藉由另類的參觀形式，體驗線上看展的樂趣。

PChome 24h購物首度與北美館合作，打造「江賢二：回顧展」LIVE直播節目，長達一小時的導覽實境秀，將由主持人咖啡糖賢齡與藝術家江賢二現場同步逛展解說，透過輕鬆有趣的方式，帶領消費者走進創作的奇妙世界，感受藝術家超過半世紀的人生經驗。

本次合作線上藝文展間，消費者將可居家體驗看展，藉由多元社群媒體平台直播優質藝文作品，讓人生如畫、畫如人生的藝術境界走入消費者日常生活，並善盡企業社會責任，提升品牌溫度全民知性感受。

北美館展出的「江賢二：回顧展」，由藝評學者王嘉驥擔任客座策展人，一次展出藝術家江賢二從1960年代至今，長達55年的平面抽象繪畫創作精華，作品面相完整且豐富，是藝術家將屆80歲高齡的重要展出，更受到公益平台文化基金會董事長嚴長壽的大力推崇。藝術家江賢二自國立台灣師範大學藝術系畢業後，旅居巴黎、紐約等地，並於1997年返台定居，隨居住環境和心境轉變，各階段皆擁有豐沛多變的畫風，從長期「封窗」創作的沈鬱、極簡，逐漸轉為繽紛的色彩風格，傳遞出溫暖筆觸，即日起在北美館展出至6月14日。

線上看展，消費者可透過PChome 24h購物FB官方粉絲團及LINE官方帳號、PChome大影音平台、PChome 24h購物APP線上觀看展覽，與作品隔屏對話，跳脫空間限制，享受VIP級藝文盛會。