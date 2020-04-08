中國電商平台彩妝品牌客戶需求增 太和-KY Q2出貨可期

全球化妝品製造廠太和生技集團(4136)於今(8)日公布2020年3月合併營收達3,886萬元，主要客戶的拉貨力道在疫情影響工作天數較少的情形下仍保持穩健，貢獻公司3月營收較上月成長12.74％，累計2020年1至3月合併營收達1.32億元，較去年同期減少。

太和-KY表示，在中國各地區封城禁令陸續解除後，太和-KY主要中國本土化妝品牌之客戶皆於3月中下旬才陸續開始正式恢復營運，拉貨力道也隨之逐步增溫，尤其因疫情加速消費力道從實體通路轉移至電商平台的趨勢明確，創造旗下布局於中國電商平台為主的彩妝品牌客戶，包括名創優品、完美日記等其對於太和-KY多款美妝產品的需求及詢問度更加明顯，今年整體出貨表現有望逐季走高。

太和-KY進一步表示，雖新冠肺炎疫情衝擊美妝品牌的業務發展，但觀察各化妝品品牌企業陸續採取直播、微信公眾號經營、線上活動等與消費者保持密切溝通方式因應，創造部分品牌企業之銷量在3月份有回到過往正常情況的九成水準的跡象，尤其「口紅」更於名列近期大陸拚多多所發布之宅經濟熱銷商品的亞軍，隨著企業復工與物流逐漸恢復正常運作，美妝市場需求也呈回暖趨勢，加上非傳統美妝起家之品牌企業包括但不限於愛馬仕、可口可樂、麥當勞等也看準美妝產業未來發展空間，也聯合美妝品牌推出新品搶攻市場份額，凸顯美妝市場商機仍不容小覷。

展望2020年上半年，太和-KY維持審慎樂觀看法。雖疫情影響太和-KY首季營運表現，但公司在大股東們的支持下，順利完成此次3月底溢價現金增資1億元，太和-KY仍持續看好大陸化妝品市場需求，將有機會於第二季後強勁回升，以目前訂單能見度仍保持三至四個月之水準來看，整體出貨動能有望較去年同期暢旺，可見近來公司積極拓展於大陸化妝品市場的占有率成果逐步顯現；其次，太和-KY出產的化妝品皆符合品牌講求安全、品質、衛生、工藝色彩獨特性等嚴謹的要求，有利於為公司爭取更多新訂單的合作機會，為應對未來能彈性調配產能，太和-KY同時也加速回台設廠的腳步，以期未來在新訂單、新產能雙箭齊發下，將挹注整體營運新一波的成長動能。