Pinkoi承諾設計師 減收成交費、投入線上行銷度過難關

因應新型冠狀肺炎疫情衝擊，今年許多大型實體展會取消，也間接影響獨立設計品牌的生計。本土新創、設計購物網站Pinkoi執行長顏君庭發出公開信，提出疫情期間多項協助，包括擴大線上行銷資源投入、推出「Pinkoi Stays with You」成交管理費用減免方案、線上充電教學等內容，以協助設計品牌度過此次疫情難關。

Pinkoi.com 是台灣本土成立、亞洲為主要市場的設計購物網站，擁有320萬會員、數萬設計師提供商品銷售。顏君庭在公開信中表示，Pinkoi是設計品牌創業路上的重要夥伴，希望協助品牌在經營成長的路上順利前行。

顏君庭表示，Pinkoi將增加線上行銷預算，到5月底前，投入超過新台幣2000萬廣告投放費用，協助宣傳個個設計館，將在Google, Facebook, Instgarm, Twitter, Criteo等線上廣告平台為站上品牌擴大宣傳，廣告成本將全部由Pinkoi負擔，吸引更多的亞洲各地的消費者來購買好設計。

Pinkoi同時推出「Pinkoi Stays with You」方案，到6月30日，全面調降訂單金額新台幣300元（含運費）以下的成交管理費至5%（原本15%加上手續費15元），希望能夠幫助單筆成交利潤較低的品牌、商品，以更彈性的配合方式度過這段時期。

另外，Pinkoi團隊將持續規劃亮點活動檔期，刺激買氣，整合亞洲最大物流商SF Express順豐貨運持續快速出貨，並採月結運費的方式，延後設計師的運費支出。

Pinkoi持續開辦品牌經營線上課程，品牌顧問團隊將持續規劃並提供線上輔導資源，包含文字教材、設計館工具指引、線上教學課程等等，以品牌經營與跨境銷售的實用內容，增強銷售技巧。

顏君庭也呼籲，設計師要盡快提出各種問題，包括商品無法跨境寄送、到貨時間延遲等，讓Pinkoi團隊盡快在工作日內提供相關協助。