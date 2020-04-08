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三洋紡再推長纖科技防疫圍巾 初期試產2萬條

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

三洋紡（1472）繼長纖科技PPF（Power Protective Fighter）布口罩之後，於全台灣30個包括新光三越、遠東百貨、高雄夢時代、微風南京等威爾斯、WB、PIP等的櫃點已上架銷售防疫抗菌水洗枕，也將Genuine Solution品牌授權子公司三洋夢工場，預計於今年4月下旬再推出長纖科技防疫圍巾

三洋紡表示，圍巾、頭巾等主要用途是防止自己的口沫暴露在環境中，造成他人感染，著重在保護他人同時減少用手觸碰臉部的次數，保護自己免於染疫。

三洋紡表示，為協助解決醫院防護設備短缺的問題更加嚴重，降低醫療等級口罩使用需求，目前公司已與多年合作之成衣廠、紡織廠一同初步規劃以試產2萬條防疫圍巾的產能生產，其防疫圍巾也將採用三洋紡織所生產的抗菌夢纖維DreamFel® 製作。

此外，三洋紡亦持續運用DreamFel®的不吸水、親膚、隔絕外界污染的特性，設計研發更多不同的產品，也有助於拉高利基型聚丙烯纖維（PP）的營收比重。

新冠肺炎 疫情 圍巾

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