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雙位數成長、亞馬遜投資，為何外送老三「戶戶送」突然退出台灣？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
英送餐服務業者戶戶送（Deliveroo）宣布將退出台灣市場。 本報系資料庫
英送餐服務業者戶戶送（Deliveroo）宣布將退出台灣市場。 本報系資料庫

不是說疫情延燒，外送商機跟著旺？才剛放完清明連假，台灣外送第三大品牌「戶戶送」（Deliveroo）就在4月6日宣布退出台灣。

戶戶送的聲明稿指出，為將資源集中投放於歐洲、亞太與中東等其他地區，將關閉台灣市場之業務，並於4月10日下午3點整，正式終止台灣市場運營。Deliveroo使用者帳號若仍有剩餘的使用金，也會於停止服務當天退還給消費者。

根據「戶戶送」說法，在盤點全球市場後，希望將資源投放效益極大化，因此有此決定；公司已確保將為外送員及員工提供最適當、優於法定的賠償。「戶戶送」Deliveroo目前在全球12個市場超過500個城市運營，未來並不排除再重返台灣市場。

業績月月成長二位數 始終屈居老三

然而，這樁消息仍然震驚外界，正因近來疫情延燒，消費者減少出外用餐，主攻宅經濟的外送美食平台相對受惠。

「戶戶送」Deliveroo最新統計，在台2月外送量較1月大幅成長五成，甚至還發放千份口罩給外送夥伴。

如今無預警地宣布在台停止營業，外界普遍猜測，仍是抵不過同業競敵──「優食」Uber Eats和「空腹熊貓」Foodpanda補貼燒錢大戰的財務壓力。

此外，位居市場老三的「戶戶送」Deliveroo還有一道關卡。

去年10月，交通部公路總局以未完成申請籌設汽車運輸業營業許可，被認定違法，開罰新台幣50萬元，並且勒令歇業，若選擇繼續深耕，勢必要擴大投資。

其實，「戶戶送」在全球外送品牌來說，算是優等生。

總部設於英國倫敦的戶戶送Deliveroo，在全球各地擁有超過2500名員工，與超過8萬家餐廳、6萬名送餐專員合作。

標榜平均26分鐘、業界最快的送餐速度，以及比例比同業高的虛擬餐廳，都能協助餐廳和外送員擴大收入。在全球十多個市場中，取得八至九個市占龍頭地位，去年才剛完成由亞馬遜領投，總額5.75億美元（超過150億台幣）的融資。

一個月前，身為台灣人的「戶戶送」香港暨台灣區總經理羅家聰才表示，台灣市場兼具成熟用戶、高便利性交通、以及多元合作單位，是「戶戶送」Deliveroo的重要市場，希望能夠出一分力，在支持餐廳夥伴度過難關的同時，保障外送員及消費者的安全。

要面子也要裡子 補貼燒錢時代即將過去？

為6000家餐廳提供收單服務的iCHEF平台共同創辦人程開佑觀察，外送產業在快速成長期的補貼燒錢戰，即將進入下一個階段。

「創投資金期待的是達成『贏者全拿』的寡佔率後，再提高價錢來創造獲利。」程開佑觀察，這次「戶戶送」Deliveroo退出台灣，代表背後的大股東判斷已無法達成寡占，認為沒有繼續補貼的必要，因此將資源轉往其他成長中的市場。

「狂熱燒錢成長的平台經濟，將從現在開始漸漸成為回憶！」程開佑預測，疫情讓全球資本市場更謹慎，預期會看到更多國際平台在不同市場進行取捨，而過去依賴補貼的平台經濟，也會加速提升獲利能力，加速延展獲利性更強的服務。

台灣外送美食平台大戰已逐漸白熱化，隨著愈來愈多實體店家加入，除了外商兩大龍頭Ubereats和Foodpanda，尚有本土的有無外送和Foodomo，雖然「戶戶送」Deliveroo即將告別台灣，但其經營模式也曾為台灣業界帶來許多火花與啟示。

（作者／廖君雅 本文出自2020.3.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

外送員 疫情 口罩 美食外送

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