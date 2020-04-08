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疫情衝擊航班大減 桃機加緊整備大廳櫃檯跑滑道工程

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
受新冠肺炎疫情影響，桃園國際機場每日航班量由1月底的752班、2月底425班，驟降至3月底僅剩166班，兩個月內大減近八成。圖／桃機公司提供
受新冠肺炎疫情影響，桃園國際機場每日航班量由1月底的752班、2月底425班，驟降至3月底僅剩166班，兩個月內大減近八成。圖／桃機公司提供

今（2020）年以來受新冠肺炎疫情影響，桃園國際機場每日航班量由1月底的752班、2月底425班，驟降至3月底僅剩166班，兩個月內大減近八成。為把握旅客因疫情而減少的時機，將施工對營運影響降至最低，桃園國際機場公司積極推動各項工程，原訂之整備時程紛紛提前進行開工，期待隨著疫情過去、完工後的桃園機場能提供旅客及各駐站單位更完善的空間，及更高規格的服務品質。

桃機公司表示，已發包案件加速辦理，包括原訂4月份開始施工的第二航廈出境大廳10/11號報到櫃檯整修工程，提前至3月份開始動工；6/7號及20/21號報到櫃檯島區，原訂暑假後動工，現亦檢討提前至5月中旬封閉施工；原訂6月進行的第二航廈入境大廳地坪及服務台優化工程，提前至3月初動工；第一、二航廈地下行李處理場廁所改善工程，原訂7月提前至4月中旬動工。

第二航廈擴建區觀景臺於去（2019）年底開放，因參觀民眾進出頻繁，影響室內空調運作效率，故辦理南北觀景臺風除室工程，原設計分階段進行，現提前同步施工，預計於4月底完工。

空側部分配合全面強化工進，原封閉A1-A3共3機坪，經檢討增加封閉B5、B6機坪，並同步辦理空橋汰換、候機室地坪及廁所更新等相關工程，其中空橋原計施作三座，加速施作總計七座活動空橋。航機路徑方面，封閉部分NP、Q及EC滑行道，不但提早施工，也加速辦理工程進度。

至於配合疫情新增辦理工程部分，由於出入境旅客減少，原本員工及旅客使用頻繁的區域，現在亦有空檔可辦理相關優化改善工程，包括機場公共區域天花板、地板改善工程，以及第一、第二航廈空調改善、電梯電扶梯汰換工程等。

另外，機場公司為辦理空側道面整體性維護，於去年12月即通知顧問公司啟動北跑道道面刨舖規劃設計工作，原研擬邊施工邊營運的整修方案，只是現因肺炎疫情影響，桃機公司掌握時機立即與顧問公司商討，計畫改採全面關閉北跑道方式進行施工，並已於3月31日邀集航管、航聯會、航空公司等有關單位研商確認。

因應此不可預見的營運面重大變化，機場公司決定將擴大跑道道面維護刨鋪範圍，除北跑道外，也將增加相關滑行道整修，為掌控時效及加速工程進行，後續辦理將採用限制性招標，預計4月底完成發包作業，8月底前完工，預估工程經費約新臺幣5億元，希望利用旅客量減少、營運壓力稍減的機會，加速提升桃園機場各項服務水準，站穩腳步再次出發。

桃園機場

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