國衛院快篩試劑15分鐘知結果 最快三個月內上市

國衛院與國防醫學院預防醫學研究所今（8）日指出，兩院共同合作開發新型冠狀病毒快篩試劑，預計15分鐘內就有結果，最快在三個月內上市。

國衛院表示，國家衛生研究院（國衛院）與國防醫學院預防醫學研究所（國防醫學院預醫所）利用過去抗SARS病毒抗體為基礎，挑選出可辨識新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的抗體，投入新型冠狀病毒快篩試劑的開發工作。

國衛院表示，將徵求具備快篩試劑研發生產製造相關經驗的上下游廠商，並進行技術移轉，希望接棒廠商能快速完成產品之後續開發，讓新型冠狀病毒快篩試劑即早上市，盡快投入防疫的前線工作。

目前所開發之雛型已能辨識實驗室培養之新型冠狀病毒棘蛋白（spike protein）。當滴入檢體後，測試線與對照線皆會顯現，也就是呈現二條線時判定為陽性；如果只有呈現一條線（對照線）時，則判定為陰性。整個測試時間，預計可在15分鐘內完成。

初步結果顯示此快篩試劑雛型，對其他類型的人類冠狀病毒（OC43、229E、NL63）、腺病毒、呼吸道融合病毒、A型流感病毒（H1N1、H5N1、H7N9）等呼吸道相關病毒及腸病毒（EV71），都不會有交叉反應。