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東洋推「防疫專車」 讓員工安心上下班

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

國內生技業大廠台灣東洋（4105）因應疫情，特別規畫業界首例「防疫專車」，供員工上下班專屬使用，不另做其他用途，務求員工能夠安心上下班。

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情將日益嚴重，相關的藥品需求量也增加，東洋公告3月合併營收4.13億元，年增20.89%。

東洋也說明因應疫情變化，不斷提高相關的因應策略，東洋除了嚴格部署積極防疫，包括自主性量測額溫、提供同仁免費口罩和酒精，並要求落實自主健康監測，呼籲同仁保持安全社交距離，且配合政府政策提供同仁「防疫照顧假」。

東洋也進一步表示，考量到疫情愈來愈嚴重，除了推出「防疫專車」外，並推出「共乘補助」方案，以共乘替代同仁們平日倚賴的大眾運輸工具如捷運、公車和鐵路等，藉此降低員工因搭乘以上交通工具所可能產生的風險，共乘制度所發生的停車費用皆由企業全額負擔。

另外，全民配合政府防疫不遺餘力，台灣東洋一併啟動彈性上下班機制，體恤因防疫專車或使用共乘計畫而增加通勤時間的同仁，皆能準時下班以搭乘防疫專車平安回家。

台灣東洋 疫情

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