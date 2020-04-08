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防疫！橘子工坊攜東京都物業 免費提供制菌靈清潔噴霧

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
橘子工坊攜東京都物業，免費提供制菌靈清潔噴霧。 圖／橘子工坊提供
橘子工坊攜東京都物業，免費提供制菌靈清潔噴霧。 圖／橘子工坊提供

新冠肺炎疫情全球發燒，戴口罩、勤洗手、勤消毒，已成了防疫新顯學。個人清潔固然重要，但居家、社區清潔也是不可忽視的一環。橘子工坊與東京都物業管理機構合作，由橘子工坊提供2,000桶新上市產品橘子工坊制菌靈3,500g，予東京都物業經管社區客戶分裝使用。總計共嘉惠約1千個社區、超過10萬戶客戶。

就目前市面上常見的其他消毒產品來說，75％的酒精成分是乙醇，氣味較為刺鼻，使用過量容易刺激眼睛及皮膚，且有易燃的缺點，且無法對抗腸病毒、諾羅病毒；漂白水味道則更加刺鼻，若無稀釋本身就容易刺激皮膚和眼睛。

橘子工坊表示，「制菌靈清潔噴霧」成分為天然橘油，使用時散發淡淡橘香無刺鼻氣味，食品級原料「橘油」加上天然發酵制菌因子，能破壞病毒細胞結構達到對抗病毒的效果。

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