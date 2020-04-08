搶現金流 航空業客機當貨運用

航空貨運相關的需求也在火熱到不行，華航（2610）、長榮航及星宇航空搶現金流，也已經依需求提出申請，把原來客運航班轉型為貨運航班。航空貨運市場需求有多強勁？根據航空貨運業者表示，現在只要是純貨機的艙位都已經被客戶訂光。

華航是目前國內貨機最多有18架貨機，長榮航貨機有5架，只要貨機一降落台灣桃園機場，所以貨攬作業人員立即在現場火速作業，已經出現在機邊打盤爭取時效性，趕著上飛機的情況，這樣的榮景只在台灣經濟起飛時才出現過。

航空業者也不諱言的表示，現在是非常時期，航空業也很願意協助所有的貨主把貨送出去客戶手上，以前機腹載貨，有旅客的機票售價來分攤成本，現在沒有旅客，要客機當貨機去營運，當然成本就會變貴，非常時期，大家一起共體時艱，最好能三贏，航空業增加現金流，貨主能順利把貨送到客戶手上，第三進一步強化台灣航空物流的競爭力。

新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，航空市場出現畸形變化，客機無旅客可載，貨運市場則是一櫃難求。日前交通部民航局開放現有客機也可以申請轉型貨機，而且只要申請客艙也可載貨，據了解，國內的華航、長榮航及星宇航空都已經依貨運市場需求提出申請。