台灣東洋嚴格部署積極防疫 籲同仁保持安全社交距離

台灣東洋(4105)於農曆年前，即有感於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情將日益嚴重，旋即於1月22日公告提醒全體同仁需提高警覺。年後果然疫情蔓延，且紛紛出現確診案例，因應情勢，台灣東洋自開工日起即嚴格部署積極防疫作為，包括自主性量測額溫、提供同仁免費口罩和酒精，並要求落實自主健康監測，呼籲同仁保持安全社交距離，盼給與政府最大支持，且配合政府政策提供同仁「防疫照顧假」。

隨著2月疫情升溫，東洋成立緊急應變小組，針對容易交叉感染的密閉空間如電梯和辦公場所，推行勤走樓梯，訪客管制，視訊和線上會議取代面對面，並暫停所有出差計劃等一連串防疫措施，於此同時，東洋亦評估潛在的營運風險和相關因應措施，並規劃各項應變計畫以確保員工安全和穩定投資人信心。

台灣東洋表示，身為生技產業的領導者之一，最優先考量和重視的是員工的健康安全。自3月23日起，台灣東洋特別規劃業界首例之「防疫專車」，供員工上下班專屬使用，不另做其他用途，務求員工能夠安心上下班；並推出「共乘補助」方案，以共乘替代同仁們平日倚賴的大眾運輸工具如捷運、公車和鐵路等，藉此降低員工因搭乘以上交通工具所可能產生的風險。共乘制度所發生的停車費用皆由企業全額負擔。此外，台灣東洋一併啟動彈性上下班機制，體恤因防疫專車或使用共乘計畫而增加通勤時間的同仁，皆能準時下班以搭乘防疫專車平安回家。

全民所見政府為防疫工作不遺餘力，但卻因境外移入導致確診之個案未見消弭，面對日益嚴峻的疫情，台灣東洋自3月30日起啟動居家辦公，並且要求同仁依規定每日填寫身體健康表自主管理表，配合政府宣導勿出入人潮擁擠地區，一起守護台灣對抗新冠肺炎。在疫情持續之際，台灣東洋積極應對和關懷員工的防疫措施，值得業界及企業效法。