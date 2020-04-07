快訊

住院醫生參加私人聚餐釀群聚感染！校方怒批不可原諒

東京脫出：日本緊急狀態前的民心防疫逃走中？

台灣東洋嚴格部署積極防疫 籲同仁保持安全社交距離

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

台灣東洋(4105)於農曆年前，即有感於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情將日益嚴重，旋即於1月22日公告提醒全體同仁需提高警覺。年後果然疫情蔓延，且紛紛出現確診案例，因應情勢，台灣東洋自開工日起即嚴格部署積極防疫作為，包括自主性量測額溫、提供同仁免費口罩和酒精，並要求落實自主健康監測，呼籲同仁保持安全社交距離，盼給與政府最大支持，且配合政府政策提供同仁「防疫照顧假」。

隨著2月疫情升溫，東洋成立緊急應變小組，針對容易交叉感染的密閉空間如電梯和辦公場所，推行勤走樓梯，訪客管制，視訊和線上會議取代面對面，並暫停所有出差計劃等一連串防疫措施，於此同時，東洋亦評估潛在的營運風險和相關因應措施，並規劃各項應變計畫以確保員工安全和穩定投資人信心。

台灣東洋表示，身為生技產業的領導者之一，最優先考量和重視的是員工的健康安全。自3月23日起，台灣東洋特別規劃業界首例之「防疫專車」，供員工上下班專屬使用，不另做其他用途，務求員工能夠安心上下班；並推出「共乘補助」方案，以共乘替代同仁們平日倚賴的大眾運輸工具如捷運、公車和鐵路等，藉此降低員工因搭乘以上交通工具所可能產生的風險。共乘制度所發生的停車費用皆由企業全額負擔。此外，台灣東洋一併啟動彈性上下班機制，體恤因防疫專車或使用共乘計畫而增加通勤時間的同仁，皆能準時下班以搭乘防疫專車平安回家。

全民所見政府為防疫工作不遺餘力，但卻因境外移入導致確診之個案未見消弭，面對日益嚴峻的疫情，台灣東洋自3月30日起啟動居家辦公，並且要求同仁依規定每日填寫身體健康表自主管理表，配合政府宣導勿出入人潮擁擠地區，一起守護台灣對抗新冠肺炎。在疫情持續之際，台灣東洋積極應對和關懷員工的防疫措施，值得業界及企業效法。

台灣東洋 疫情

延伸閱讀

丹麥擬逐步放寬防疫限制 15日重開幼兒園及小學

嘉義縣各機關學校 縣府：4月底前全面戴口罩

疫情「淨土」超前部署 泰安鄉管制發燒遊客入鄉

防疫在家時間增加開銷減少 網有感：比上月省2萬

相關新聞

星宇航空背後2大功臣助增資成功 張國煒外第二大股東曝光

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊航空業，年初才盛大開航的星宇航空，如今卻只能全面停飛，讓不少人大嘆可惜。不過，有消息指出，星宇航空早已在今年2月時就將資本額成功擴增至83.5億元。新增的23.5億元不僅由董事長張國煒本人增資、多年老友全力助攻，更有7成的星宇員工參與認股，讓星宇航空本次的增資款項，還超過預期的金額，前景看好。

KLOOK攜手逾百間美食 齊推餐點外帶服務

新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，影響生活各層面，也讓外帶餐點需求大幅增加。為因應當前疫情、並保障消費者的安全，全球領先旅遊體驗...

淘寶台灣攜手橘子工坊等品牌 捐贈洗手乳與殺菌噴霧

新冠肺炎持續延燒全球，淘寶台灣攜手橘子工坊等品牌，捐贈2萬瓶抗菌洗手乳以及1,500公升的殺菌噴霧給中華民國汽車運輸業駕...

創源參與國家新冠新藥計畫 有成

創源（4160）今日參與櫃買中心的業績發表會，執行長蔡政憲表示，因應未來病毒威脅常態化，繼導入流感易感性檢測項目後，將進一步投入五年型流感與呼吸道病毒感染疾病研究計畫，持續擴增疾病感染防護能量，涵蓋從呼吸道病毒感染預防到病程管理服務。

外送平台 招店也招人

餐飲業因新冠肺炎疫情，業績飽受衝擊，減緩衝擊成為當務之急，外送成為選項之一，foodpanda、Uber Eats等外送平台業者不約而同指出，近期不只訂單量顯著成長，合作夥伴數量更是「大躍進」，並在招募店家和外送員的優惠上，同步發力。

崇越電3月營收7.5億元 仍保守看第2季

專業特用化學材料通路商崇越電（3388）今（7）日公告3月合併營收7.5億元，較上月成長55.27%，也較去年同期增加1...

大換血？ 亞洲水龍頭王交棒翻盤 長子90天接班

在公司轉型壓力最大的時刻，同步換新董事長和執行長，究竟是不是好策略？

網家防疫徹底 送貨員碰包裹前後都得先消毒

因應疫情，電商網路家庭（8044）表示，集團目前已設有疫情指揮小組並訂定BCP業務持續計畫，將全體同仁規劃為多組人員，制...

安永教戰 企業做公益成效優化

投入資源於社會公益或社區共好，是各大企業永續發展策略中重要的一環；無論是金錢或志工協助，常見的共同問題是「怎麼把社區投資的效益再放大？」安永會計師事務所認為，企業需要評估社區投資的「外部影響」和「共享價值」，才能清楚掌握公益投入對企業與社會的總體價值，進而優化策略。

世華代理 正高金門高粱醋熱銷

世華代理的老字號「正高金門高粱醋」憑藉金門良好無汙染的釀酒與釀醋環境，造就舉世聞名的正高金門高粱醋，目前也是量販超市等零售通路熱銷商品；適逢4月是梅子成熟採收的季節，也是製作DIY梅子醋的最佳時間點。

餐飲業提供外送 抵擋疫情衝擊

新冠肺炎疫情嚴重影響餐飲業，為了「求生」，業者積極加入外送平台或推出外送、宅配服務，經濟部統計處昨天發表產業分析指出，餐飲業提供外送或宅配服務比率已經超過五成，且和無外送的餐飲業者比較，受到疫情衝擊的營業額損失也相對較小。

餐飲外送變主流...成疫情紛擾時代下的新寵兒

新冠肺炎疫情嚴重影響餐飲業營業額，經濟部昨（6）日表示，業者為了在疫情中求生存，已有53.8%餐館業及飲料店業者，加入提供外送或宅配服務的行列。此外，統計處也提出產業分析報告，在疫情衝擊之下，今年前二月「有」提供外送服務的業者，其營業額損失較少。

熱門新聞

Zoom爆資安漏洞 中華電停售

現金紓困排富！弱勢勞工可領3萬元補助 這4類優先

疫情擴散 國銀傳出大陸踩雷

貸你10萬元！疫情衝擊 勞動部將開辦勞工紓困貸款

小心多繳稅！62萬勞工自提勞退金 報稅記得做這件事

救133.5萬名脆弱勞工！勞動部補助3萬給自營業者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。