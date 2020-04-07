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康友子公司帝斯與中國派斯德合作 估下半年效益展現

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

疫苗、輸液廠康友-KY（6452）今(7)日公告3月營收4.09億元，較2月營收3.74億元，月增9.35％，雖受制於換匯利差擴大至6.58％，仍比去年同期成長0.48％，若以人民幣計價，3月營收年增率達7.55％。康友表示，受到COVID-19(新冠肺炎)疫情嚴峻影響，大陸各大醫藥經銷商搶補大輸液庫存所致。

康友第1季營收10.9億元，在2月只有20個工作天之下，若以人民幣計價，第1季營收年增率達3.84％，然受到當季匯差拉大到歷史高點5.59％，若用新台幣計價，第一季營收年減1.97％。今年以來，全球受到疫情影響，子公司六安華源製藥，佔85％營收的大輸液穩定向上，佔15％營收原料藥亦保持過往水準。

康友指出，六安華源市占率已是中國大陸第六，未來除了有重大資本支出，將受惠於小廠退出而穩健成長，雖過去一年受制於人民幣貶值，營收成長有限，但毛利率還是一直穩定慢慢向上，這個趨勢短期內還是不會改變。

至於印尼帝斯生技，受到全球染疫影響，印尼亦進入封國，遞延三張二價疫苗及一張三價疫苗藥證挹注營收時程，然因應印尼封國，帝斯生技已備妥庫存，只是物流、人流管制下，4、5月營收仍將有所影響。

康友表示，展望第2季，扣除匯兌因素，有機會維持與去年同期表現相當，以期印尼帝斯生技在藥證豐富下大幅挹注營收，進而推升營運成長動能。惟藥證豐富時間可能還要半年，禽流感、二價三價疫苗可望先行取得外，後續有關多張活毒及其他禽類疫苗，跟BESTAR(中國派斯德股份有限公司)合作授權下，約在半年後陸續取得，屆時的帝斯就是印尼唯一擁有禽類全藥證之疫苗廠，整個綜效也可明顯發揮。

康友指出，此次疫情，可明顯發現，生技產業不僅須擁有研發生產能力，更須要通路實力，進而發揮綜效。帝斯在印尼為一全新公司，二年來就是架構研發生產及通路，此一綜效，在藥證陸續完備下，可望提升整體營運成長動能。

營收 康友 疫苗

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