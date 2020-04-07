星宇航空背後2大功臣助增資成功 張國煒外第二大股東曝光

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊航空業，年初才盛大開航的星宇航空，如今卻只能全面停飛，讓不少人大嘆可惜。不過，有消息指出，星宇航空早已在今年2月時就將資本額成功擴增至83.5億元。新增的23.5億元不僅由董事長張國煒本人增資、多年老友全力助攻，更有7成的星宇員工參與認股，讓星宇航空本次的增資款項，還超過預期的金額，前景看好。

根據《鏡週刊》報導，在新冠肺炎疫情的影響之下，星宇航空董事長張國煒尚能安心的原因就在於，星宇航空計畫增資的20億元，不但在農曆年前全數到位，還超標3.5億元。星宇航空之所以能夠順利增資，背後的2大功臣即是張國煒的大學老友董俊毅，以及看好公司發展的星宇員工。

張國煒與能率集團第二代董俊毅，是美國南加州大學經濟系的同窗，兩人在大學時期就是好友。星宇航空經濟艙的餐點供應商「胡同燒肉」，也是董俊毅家族的投資項目之一；張國煒更曾分享董俊毅投資的電影《你的情歌》預告片，為好友做足宣傳。董俊毅與其家族集團，在星宇航空此次的增資計畫中投入5億，成為張國煒以外的第二大股東。

此外，星宇航空依照《公司法》規定，在增資計畫中開放10%給員工認股，沒想到反應超級熱烈，逾7成的員工都有參加認股。一名星宇航空的空姐表示，自己身邊的同事幾乎都參加了此次的認購計畫，除了看好星宇未來的發展外，也認同董事長張國煒的領導能力。