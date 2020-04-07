南寶轉投資明寶生技 提中西醫合作平抑新冠肺炎新觀點

全球前三大鞋用膠大廠南寶（4766）轉投資的明寶生技，與南臺科大合作研究蛹蟲草功效，實證可抑制肺部發炎，針對目前正橫掃全球的新冠肺炎，明寶藉機提供老藥新用、中西醫合作的治療新觀點。

明寶表示，新冠肺炎疫情全球大爆發，目前仍無治療的特效藥物，在疫苗與解藥上市前，首重民眾確實執行防疫，而老藥新用、中西醫合作或許是現階段重要的救治方向與選擇。

明寶生技與南臺科技大學生物與食品科技系主任吳定峰合作研究發現，以專利蛹蟲菌種培養的蛹蟲草子實體酒精萃取物，能有效抑制以鼻腔為入口的上呼吸道的過敏與發炎反應。對照最新一期美國國家醫學圖書館收錄的2020年2月文獻指出，冠狀病毒會誘發肥大細胞的發炎反應，對重症病人而言，其呼吸道黏膜下的肥大細胞更會被大量活化，造成發炎反應，可能導致肺部細胞素風暴，引發肺積水或肺部纖維化。

明寶強調，新冠肺炎屬於新興傳染病，目前並無特殊藥物或疫苗可以治療或預防感染，請民眾還是要遵循中央流行疫情指揮中心公布的防治措施。不過明寶提出中西醫合作的新觀點，希望可為疫情平抑提供不同思維。

明寶生技與吳定峰合作，配合科技部研究計畫，多年來致力於蛹蟲草功效的科學研究，已獲得相當成效。吳定峰在細胞的分子層次實驗發現，以專利蛹蟲菌種培養之蛹蟲草子實體酒精萃取物，可以抑制肥大細胞的活化，降低細胞激素的產生，阻斷過敏與發炎反應。動物實驗數據亦證實，蛹蟲草子實體酒精萃取物可抑制IgE抗體誘發的皮膚過敏反應，並可抑制過敏性鼻炎症狀，及鼻黏膜下方肥大細胞的活化，進而抑制嗜酸性白血球細胞從血管滲入鼻黏膜細胞的作用。

蛹蟲草在傳統漢方即被視為平喘袪痰、護肺益氣的良方，吳定峰以現代生物科技進行細胞及動物實際證明，對以鼻腔為入口的上呼吸道的過敏及發炎反應有明顯的抑制效果，可謂互為驗證。在中國大陸官方，也整理各式中醫藥方從中篩選出「三藥三方」，依照患者病況嚴重程度分類治療，輕症與恢復期患者採中藥治療，重症患者則採用中西醫合併治療，根據官方數據，大陸新冠肺炎確診病例中，九成以上有使用中藥治療，臨床療效觀察顯示，治療效果也達九成以上，最重要的是可降低轉成重症的機率。