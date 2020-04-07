快訊

小港機場空勤直升機跑道上翻覆 機上五人均安

南寶轉投資明寶生技 提中西醫合作平抑新冠肺炎新觀點

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

全球前三大鞋用膠大廠南寶（4766）轉投資的明寶生技，與南臺科大合作研究蛹蟲草功效，實證可抑制肺部發炎，針對目前正橫掃全球的新冠肺炎，明寶藉機提供老藥新用、中西醫合作的治療新觀點。

明寶表示，新冠肺炎疫情全球大爆發，目前仍無治療的特效藥物，在疫苗與解藥上市前，首重民眾確實執行防疫，而老藥新用、中西醫合作或許是現階段重要的救治方向與選擇。

明寶生技與南臺科技大學生物與食品科技系主任吳定峰合作研究發現，以專利蛹蟲菌種培養的蛹蟲草子實體酒精萃取物，能有效抑制以鼻腔為入口的上呼吸道的過敏與發炎反應。對照最新一期美國國家醫學圖書館收錄的2020年2月文獻指出，冠狀病毒會誘發肥大細胞的發炎反應，對重症病人而言，其呼吸道黏膜下的肥大細胞更會被大量活化，造成發炎反應，可能導致肺部細胞素風暴，引發肺積水或肺部纖維化。

明寶強調，新冠肺炎屬於新興傳染病，目前並無特殊藥物或疫苗可以治療或預防感染，請民眾還是要遵循中央流行疫情指揮中心公布的防治措施。不過明寶提出中西醫合作的新觀點，希望可為疫情平抑提供不同思維。

明寶生技與吳定峰合作，配合科技部研究計畫，多年來致力於蛹蟲草功效的科學研究，已獲得相當成效。吳定峰在細胞的分子層次實驗發現，以專利蛹蟲菌種培養之蛹蟲草子實體酒精萃取物，可以抑制肥大細胞的活化，降低細胞激素的產生，阻斷過敏與發炎反應。動物實驗數據亦證實，蛹蟲草子實體酒精萃取物可抑制IgE抗體誘發的皮膚過敏反應，並可抑制過敏性鼻炎症狀，及鼻黏膜下方肥大細胞的活化，進而抑制嗜酸性白血球細胞從血管滲入鼻黏膜細胞的作用。

蛹蟲草在傳統漢方即被視為平喘袪痰、護肺益氣的良方，吳定峰以現代生物科技進行細胞及動物實際證明，對以鼻腔為入口的上呼吸道的過敏及發炎反應有明顯的抑制效果，可謂互為驗證。在中國大陸官方，也整理各式中醫藥方從中篩選出「三藥三方」，依照患者病況嚴重程度分類治療，輕症與恢復期患者採中藥治療，重症患者則採用中西醫合併治療，根據官方數據，大陸新冠肺炎確診病例中，九成以上有使用中藥治療，臨床療效觀察顯示，治療效果也達九成以上，最重要的是可降低轉成重症的機率。

延伸閱讀

花蓮市停供候車亭生飲水 將視疫情再開啟

新冠肺炎確診者半個月新低 陳時中：境外移入威脅趨緩

網球／溫布頓取消 地主女將心碎

因應新冠肺炎疫情 兩大遊樂園每週休2日

相關新聞

KLOOK攜手逾百間美食 齊推餐點外帶服務

新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，影響生活各層面，也讓外帶餐點需求大幅增加。為因應當前疫情、並保障消費者的安全，全球領先旅遊體驗...

淘寶台灣攜手橘子工坊等品牌 捐贈洗手乳與殺菌噴霧

新冠肺炎持續延燒全球，淘寶台灣攜手橘子工坊等品牌，捐贈2萬瓶抗菌洗手乳以及1,500公升的殺菌噴霧給中華民國汽車運輸業駕...

創源參與國家新冠新藥計畫 有成

創源（4160）今日參與櫃買中心的業績發表會，執行長蔡政憲表示，因應未來病毒威脅常態化，繼導入流感易感性檢測項目後，將進一步投入五年型流感與呼吸道病毒感染疾病研究計畫，持續擴增疾病感染防護能量，涵蓋從呼吸道病毒感染預防到病程管理服務。

外送平台 招店也招人

餐飲業因新冠肺炎疫情，業績飽受衝擊，減緩衝擊成為當務之急，外送成為選項之一，foodpanda、Uber Eats等外送平台業者不約而同指出，近期不只訂單量顯著成長，合作夥伴數量更是「大躍進」，並在招募店家和外送員的優惠上，同步發力。

崇越電3月營收7.5億元 仍保守看第2季

專業特用化學材料通路商崇越電（3388）今（7）日公告3月合併營收7.5億元，較上月成長55.27%，也較去年同期增加1...

大換血？ 亞洲水龍頭王交棒翻盤 長子90天接班

在公司轉型壓力最大的時刻，同步換新董事長和執行長，究竟是不是好策略？

網家防疫徹底 送貨員碰包裹前後都得先消毒

因應疫情，電商網路家庭（8044）表示，集團目前已設有疫情指揮小組並訂定BCP業務持續計畫，將全體同仁規劃為多組人員，制...

安永教戰 企業做公益成效優化

投入資源於社會公益或社區共好，是各大企業永續發展策略中重要的一環；無論是金錢或志工協助，常見的共同問題是「怎麼把社區投資的效益再放大？」安永會計師事務所認為，企業需要評估社區投資的「外部影響」和「共享價值」，才能清楚掌握公益投入對企業與社會的總體價值，進而優化策略。

世華代理 正高金門高粱醋熱銷

世華代理的老字號「正高金門高粱醋」憑藉金門良好無汙染的釀酒與釀醋環境，造就舉世聞名的正高金門高粱醋，目前也是量販超市等零售通路熱銷商品；適逢4月是梅子成熟採收的季節，也是製作DIY梅子醋的最佳時間點。

餐飲業提供外送 抵擋疫情衝擊

新冠肺炎疫情嚴重影響餐飲業，為了「求生」，業者積極加入外送平台或推出外送、宅配服務，經濟部統計處昨天發表產業分析指出，餐飲業提供外送或宅配服務比率已經超過五成，且和無外送的餐飲業者比較，受到疫情衝擊的營業額損失也相對較小。

餐飲外送變主流...成疫情紛擾時代下的新寵兒

新冠肺炎疫情嚴重影響餐飲業營業額，經濟部昨（6）日表示，業者為了在疫情中求生存，已有53.8%餐館業及飲料店業者，加入提供外送或宅配服務的行列。此外，統計處也提出產業分析報告，在疫情衝擊之下，今年前二月「有」提供外送服務的業者，其營業額損失較少。

戶戶送 無預警撤出台灣

疫情蔓延雖讓外送商機發燒，但激烈競爭也讓產業出現洗牌，台灣第三大外送平台戶戶送（Deliveroo）昨天無預警宣布，為將資源集中投放於歐洲、亞太與中東等地，將撤出台灣，自本周五（10）日下午三時起，終止台灣市場營運。

熱門新聞

Zoom爆資安漏洞 中華電停售

台積電擬發債216億元 新建擴建廠房設備

去年麥當勞今年星巴克 基隆又開出千萬元特別獎發票

開發金配合政府防疫政策 將執行金融業最嚴格措施

開發金祭鐵腕 不配合防疫或欺瞞最重終止勞動契約

MLCC廠利多 短單變長單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。