快訊

美國大數據預測：保持社交距離 六月中旬後疫情趨緩

「最毒班機」又添一人確診 同班機已10人感染新冠肺炎

淘寶台灣攜手橘子工坊等品牌 捐贈洗手乳與殺菌噴霧

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
淘寶台灣號召橘子工坊等品牌大廠，共同捐贈抗菌洗手乳與殺菌噴霧給雙北地區運將大哥。　圖／中華民國計程車派遣產業發展協會提供
淘寶台灣號召橘子工坊等品牌大廠，共同捐贈抗菌洗手乳與殺菌噴霧給雙北地區運將大哥。　圖／中華民國計程車派遣產業發展協會提供

新冠肺炎持續延燒全球，淘寶台灣攜手橘子工坊等品牌，捐贈2萬瓶抗菌洗手乳以及1,500公升的殺菌噴霧給中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會、中國民國計程車派遣產業發展協會，以及新北市旅館商業同業公會，協助雙北地區約5.6萬名計程車運將們和70餘家新北市安心住宿旅館業者落實行車、住宿防疫，鼓勵運將大哥們勤洗手遠離病毒，也確保逾70家安心旅館共4,000多個房間的居家檢疫家屬可安心無虞的照護手部清潔。

日前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在搭計程車也要把口罩戴好，若有乘客不願意配合配戴口罩，計程車司機可拒載。淘寶台灣這次除了捐贈萬瓶洗手乳，鼓勵運將大哥們勤洗手遠離病毒之外，更與橘子工坊攜手加碼捐贈 1,500 公升「制菌靈」清潔噴霧給計程車駕駛使用，幫助駕駛大哥在工作時，更方便做好車內的殺菌消毒工作，強化防疫戰線。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉表示：「將會配合政府車輛運輸防疫政策，每日定時做好車內消毒，並全程配戴口罩，也提醒駕駛與乘客下車後記得勤洗手，以打造駕駛、乘客雙雙安心出行的友善乘車環境。」

中華民國計程車派遣產業發展協會副理事長陳建志說：「派遣車隊投入大量人力及物力協助旗下司機落實消毒、防疫工作，並且也針對未落實防疫消毒工作的司機進行再教育及督導工作，全力配合政府防疫政策推動，希望營造安全的搭乘環境，因此若民眾搭乘計程車有發現未戴口罩、消毒不確實等情況，都可以通報所屬車隊處理，希望與政府及民眾攜手維護乘車安全及落實防疫工作。」

此外，為讓居家檢疫者及家屬能安心無虞的加入抗疫行列，新北市旅館商業同業公會共召集超過70家新北市旅館，提供安心住宿給居家檢疫者的家屬外宿使用，淘寶台灣同樣捐贈1萬瓶抗菌洗手乳給新北市旅館商業同業公會，助攻新北的防疫前線資源。

淘寶台灣代表宋育錚表示：「近期因許多旅外台人返台，國內也陸續出現零星社區感染，居家檢疫人數暴增，無論在安心住宿或抗菌、消毒產品的需求量也隨之提升。自疫情爆發以來，淘寶台灣一直希望能為這塊土地貢獻心力，因此號召台灣各大知名洗手乳品牌及物流業者支持，共同響應防疫工作，盼望能讓居家檢疫者及其家人都能安心度過14天。」

計程車

延伸閱讀

蔡英文視察桃機 30萬嘉勉金給10防疫單位

僧多粥少 雙北防疫旅館嚴重不足

第一波！台南「安心上工」釋出50個防疫職缺 8日報名

抗疫有愛！羅東公正國小志工 自備縫紉機熨斗製口罩套

相關新聞

KLOOK攜手逾百間美食 齊推餐點外帶服務

新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，影響生活各層面，也讓外帶餐點需求大幅增加。為因應當前疫情、並保障消費者的安全，全球領先旅遊體驗...

淘寶台灣攜手橘子工坊等品牌 捐贈洗手乳與殺菌噴霧

新冠肺炎持續延燒全球，淘寶台灣攜手橘子工坊等品牌，捐贈2萬瓶抗菌洗手乳以及1,500公升的殺菌噴霧給中華民國汽車運輸業駕...

崇越電3月營收7.5億元 仍保守看第2季

專業特用化學材料通路商崇越電（3388）今（7）日公告3月合併營收7.5億元，較上月成長55.27%，也較去年同期增加1...

大換血？ 亞洲水龍頭王交棒翻盤 長子90天接班

在公司轉型壓力最大的時刻，同步換新董事長和執行長，究竟是不是好策略？

網家防疫徹底 送貨員碰包裹前後都得先消毒

因應疫情，電商網路家庭（8044）表示，集團目前已設有疫情指揮小組並訂定BCP業務持續計畫，將全體同仁規劃為多組人員，制...

安永教戰 企業做公益成效優化

投入資源於社會公益或社區共好，是各大企業永續發展策略中重要的一環；無論是金錢或志工協助，常見的共同問題是「怎麼把社區投資的效益再放大？」安永會計師事務所認為，企業需要評估社區投資的「外部影響」和「共享價值」，才能清楚掌握公益投入對企業與社會的總體價值，進而優化策略。

世華代理 正高金門高粱醋熱銷

世華代理的老字號「正高金門高粱醋」憑藉金門良好無汙染的釀酒與釀醋環境，造就舉世聞名的正高金門高粱醋，目前也是量販超市等零售通路熱銷商品；適逢4月是梅子成熟採收的季節，也是製作DIY梅子醋的最佳時間點。

餐飲業提供外送 抵擋疫情衝擊

新冠肺炎疫情嚴重影響餐飲業，為了「求生」，業者積極加入外送平台或推出外送、宅配服務，經濟部統計處昨天發表產業分析指出，餐飲業提供外送或宅配服務比率已經超過五成，且和無外送的餐飲業者比較，受到疫情衝擊的營業額損失也相對較小。

餐飲外送變主流...成疫情紛擾時代下的新寵兒

新冠肺炎疫情嚴重影響餐飲業營業額，經濟部昨（6）日表示，業者為了在疫情中求生存，已有53.8%餐館業及飲料店業者，加入提供外送或宅配服務的行列。此外，統計處也提出產業分析報告，在疫情衝擊之下，今年前二月「有」提供外送服務的業者，其營業額損失較少。

戶戶送 無預警撤出台灣

疫情蔓延雖讓外送商機發燒，但激烈競爭也讓產業出現洗牌，台灣第三大外送平台戶戶送（Deliveroo）昨天無預警宣布，為將資源集中投放於歐洲、亞太與中東等地，將撤出台灣，自本周五（10）日下午三時起，終止台灣市場營運。

只送餐難以吸引足夠外送員...戶戶送殺不出紅海

台灣地小，吃喝飲食都非常方便，餐飲外送市場開拓不易，最早切入台灣市場的foodpanda默默「划水」做了幾年後台系統工程，遇上同樣有名的Uber Eats殺進台灣，讓台灣餐飲外送瞬間成為價格紅海。

餐飲業前二月營業額 僅增0.5%

經濟部昨（6）日指出，近年餐旅費用占家庭消費占比攀歷史高點，疫情影響民眾外出用餐與消費意願，對餐飲業者衝擊甚大。據經濟部統計，今年1至2月餐飲業的營業額為1,415億元，年增僅0.5%，增幅為近17年來同期最低。

熱門新聞

競爭激烈！外送平台「戶戶送」宣布退出台灣市場

Zoom爆資安漏洞 中華電停售

廝殺激烈 英國餐飲外送業者「戶戶送」退出台灣

台積電擬發債216億元 新建擴建廠房設備

去年麥當勞今年星巴克 基隆又開出千萬元特別獎發票

開發金配合政府防疫政策 將執行金融業最嚴格措施

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。