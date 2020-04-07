淘寶台灣攜手橘子工坊等品牌 捐贈洗手乳與殺菌噴霧

新冠肺炎持續延燒全球，淘寶台灣攜手橘子工坊等品牌，捐贈2萬瓶抗菌洗手乳以及1,500公升的殺菌噴霧給中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會、中國民國計程車派遣產業發展協會，以及新北市旅館商業同業公會，協助雙北地區約5.6萬名計程車運將們和70餘家新北市安心住宿旅館業者落實行車、住宿防疫，鼓勵運將大哥們勤洗手遠離病毒，也確保逾70家安心旅館共4,000多個房間的居家檢疫家屬可安心無虞的照護手部清潔。

日前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在搭計程車也要把口罩戴好，若有乘客不願意配合配戴口罩，計程車司機可拒載。淘寶台灣這次除了捐贈萬瓶洗手乳，鼓勵運將大哥們勤洗手遠離病毒之外，更與橘子工坊攜手加碼捐贈 1,500 公升「制菌靈」清潔噴霧給計程車駕駛使用，幫助駕駛大哥在工作時，更方便做好車內的殺菌消毒工作，強化防疫戰線。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉表示：「將會配合政府車輛運輸防疫政策，每日定時做好車內消毒，並全程配戴口罩，也提醒駕駛與乘客下車後記得勤洗手，以打造駕駛、乘客雙雙安心出行的友善乘車環境。」

中華民國計程車派遣產業發展協會副理事長陳建志說：「派遣車隊投入大量人力及物力協助旗下司機落實消毒、防疫工作，並且也針對未落實防疫消毒工作的司機進行再教育及督導工作，全力配合政府防疫政策推動，希望營造安全的搭乘環境，因此若民眾搭乘計程車有發現未戴口罩、消毒不確實等情況，都可以通報所屬車隊處理，希望與政府及民眾攜手維護乘車安全及落實防疫工作。」

此外，為讓居家檢疫者及家屬能安心無虞的加入抗疫行列，新北市旅館商業同業公會共召集超過70家新北市旅館，提供安心住宿給居家檢疫者的家屬外宿使用，淘寶台灣同樣捐贈1萬瓶抗菌洗手乳給新北市旅館商業同業公會，助攻新北的防疫前線資源。

淘寶台灣代表宋育錚表示：「近期因許多旅外台人返台，國內也陸續出現零星社區感染，居家檢疫人數暴增，無論在安心住宿或抗菌、消毒產品的需求量也隨之提升。自疫情爆發以來，淘寶台灣一直希望能為這塊土地貢獻心力，因此號召台灣各大知名洗手乳品牌及物流業者支持，共同響應防疫工作，盼望能讓居家檢疫者及其家人都能安心度過14天。」