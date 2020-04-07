崇越電3月營收7.5億元 仍保守看第2季

投入資源於社會公益或社區共好，是各大企業永續發展策略中重要的一環；無論是金錢或志工協助，常見的共同問題是「怎麼把社區投資的效益再放大？」安永會計師事務所認為，企業需要評估社區投資的「外部影響」和「共享價值」，才能清楚掌握公益投入對企業與社會的總體價值，進而優化策略。

2020-04-07 00:54