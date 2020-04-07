崇越電3月營收7.5億元 仍保守看第2季
專業特用化學材料通路商崇越電（3388）今（7）日公告3月合併營收7.5億元，較上月成長55.27%，也較去年同期增加11.32％，優於3月中旬公司原先的預估。
該公司指出，中國大陸各地區陸續復工，2月份訂單遞延及新開發的材料例如5G相關材料產品陸續出貨，帶動3月份營收明顯成長，第1季合併營收17.64億元，較去年同期小幅成長。
崇越電表示，3月份大陸市場逐步復工，客戶加強拉貨，2月份遞延訂單及新開發的材料例如5G相關材料產品陸續出貨，故營運大幅拉升，追回1-2月份落後業績；第1季營收雖呈現小幅年增，然因為歐美疫情嚴重恐影響後續消費支出，因此，第2季公司仍保守看待，仍將視後續疫情發展而定。
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