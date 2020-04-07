淡海輕軌通車一年 這站打敗行政中心異軍突起
淡海輕軌綠山線去年初正式通車，至今已一年多。房仲統計，過去一年，淡海輕軌11個站漲多跌少，漲幅最大的是紅樹林站、其次為濱海沙崙站、坎頂站。下跌最多是淡海新市鎮站，均價一坪下滑近3萬，跌幅逾12%。
永慶房屋研展中心分析，淡海輕軌雖不如捷運密集方便，仍有助區域上班族通勤，對不少民眾仍有吸引力，並帶動區域房價上揚。部分站區因供給量仍大，加上先前房價高，隨交屋潮暫告一段落，房價因此出現回檔情況。
根據永慶房屋統計實價資料，近一年淡海輕軌以起始站紅樹林站上漲5.4%最多，已連兩年上揚，和2017年相比，2019年平均成交價每坪35.2萬元，一坪上漲3萬元，漲幅已近一成。
永慶房產業管部資深經理謝志傑表示，紅樹林站為淡海輕軌、台北捷運交會站，具有雙軌優勢，生活機能佳，且具山、河、海景致，深獲換屋、退休族的青睞，2019年有多筆高單價新屋交易，如大隱豐盈海、鄉林山海滙、達麗世界灣，拉高住宅均價。
濱海沙崙站去年異軍突起，漲幅4.8%，打敗過去交易最熱、房價上漲最快的淡水行政中心站，排名第二。謝志傑表示，濱海沙崙站為淡海輕軌綠山線及藍海線交會站，輕軌通車後，濱海沙崙站發展快速，搭配2字頭房價，吸引大批首購與換屋族群進駐。
由於淡海輕軌藍海線第一期預計於今年底通車，預料濱海沙崙站周邊房市仍會持續熱絡。
崁頂站去年上漲4.1%，排名第三。永慶分析，崁頂站位處淡海輕軌末端站，地理位置相對偏遠，周邊建案較少，生活機能尚在發展中，房市交易較清淡，2018年交易7筆，2019年交易23筆，由於新、舊屋價差大，因此價格波動較大。
淡海新市鎮站2018年「海洋都心1」與「海洋都心2」大量新屋交屋，其中「海洋都心1」單價在每坪18~25萬之間，「海洋都心2」單價落在22~25萬之間，全年均價拉升至23萬元，較2017年大漲二成，2019年高價新屋交屋減少，均價因此下滑。
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