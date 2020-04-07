網家防疫徹底 送貨員碰包裹前後都得先消毒

因應疫情，電商網路家庭（8044）表示，集團目前已設有疫情指揮小組並訂定BCP業務持續計畫，將全體同仁規劃為多組人員，制定各式彈性上班計畫，業務面也建立居家工作環境，以利執行分組上班制度，並將隨時依政府政策及疫情變化提出應變措施。

同時，追蹤員工是否於清明連假期間出入中央流行疫情指揮中心發布的11大風景區域，如前往相關縣市及旅遊地點之同仁，將配合實施居家辦公14天。

此外，PChome集團也實施「防疫與通報措施」，並宣導自主管理政策，防疫期間每日上午與下午測量同仁體溫，同時規範進入內部辦公場所所有人員，包含員工、外部訪客與廠商，一律配戴口罩及進行酒精消毒。若體溫超過37.5℃者，禁止進入辦公場域，落實辦公室管制工作。另外，為降低接觸感染風險，也減少實體會議，調整為電話或視訊會議。

針對倉庫出貨，網家同時制定停倉演練及工作流程調度安排，如有倉庫同仁確診，將暫時關閉倉庫、盡快撤出人員後，進行全倉消毒，即時調度物流伙伴與他庫人力支援，以盡量減低疫情對業務的影響。

網家速配物流人員工作時間則全程配戴口罩，接觸宅配包裹時，也先進行手部消毒後才碰觸包裹，商品遞送完畢後，也會再度進行消毒，以降低風險。