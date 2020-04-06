安信建經瞄準危老商機 看好北市這三區增值空間

信義房屋旗下安信建經瞄準危老商機，今年積極推動「重建曙光計畫」，鎖定台北市大同、萬華、松山三大行政區，共派30位危老推動師進駐18間信義房屋門市，讓信義全房產概念再升級。安信建經總經理張峰榮表示，目前已有五件在手案件，總銷超過30億元，未來將以每年新接5至7案為目標。

安信建經所提供的「全案管理」，主要是整合信義企業集團及不動產業界資源，負責統籌資金、建築設計、營造興建、銷售及物管售服等項目，並針對危老個案擬訂重建計劃，替地主快速爭取最高之危老獎勵。

張峰榮表示，目前在手共有五案，第一件位於土城的「盛元裕廠辦案」，預計今年中能完工銷售，並透過信義全球資產開始與潛在買方接觸。另外還有四案走危老重建，分別位於鶯歌、台北市信義路、延平北路及長安東路，合計五案總銷超過30億元。

安信建經表示，老屋數量持續成長，加上《危老條例》申請重建中的10％時程容積獎勵，又將在今年5月9日截止，預計催出危老送件熱潮，安信建經認為危老重建在未來10年內，依然是市場關注焦點。

張峰榮表示，危老適合產權單純的標的進行，因此安信建經鎖定台北市平均屋齡較高的大同區、萬華區，以及另選出松山區來進行「重建曙光計畫」，並派30位危老推動師進駐三區、共計18個信義房屋門市據點，除了輔導分店經紀人，也提供屋主諮詢服務。

此外，安信建經去年看好新北工業區翻新與改建的需求，積極前往新北工業區舉辦說明會。張峰榮表示，未來安信建經除了瞄準危老商機，也將持續接觸廠辦的全案開發計畫，目前安信建三大業務分別為成屋履約保證、建商顧問服務、與全案管理業務，每年營收穩定有15~20%成長，未來全案管理營收希望能佔五成，以每年新接5~7案為目標。