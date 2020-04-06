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空氣清淨機大廠Blueair搶攻母親節商機 加碼買大送小

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

高階智能的瑞典空氣清淨機Blueair迎接母親節即將到來的送禮商機，祭出超殺優惠，加碼「買大送小」，提前表態搶攻母親節的龐大商機。

Blueair表示，即日起至5月31日，旗艦智能新機690推出買690i或490i再加碼買大送小，買就送最受女性歡迎的夢幻爆款JOY S小坪數專用空氣清淨機。

Blueair指出，空氣清淨機四大挑選要件，包括1. 須能有效對抗PM2.5，非常時期更要注意過濾細菌病毒。2. 市面上許多強調能過濾異味、油煙、VOCs的產品，建議避開臭氧機型，過度的臭氧或塑料外殼反而會傷害人體健康。最好選購有「活性碳濾網」的空氣清淨機才能真正達到淨化除臭效果。

3.高效率智能款是近年趨勢，淨化效果好、省電也省力。4.靜音模式，讓媽媽安心好眠。 Blueair榮獲英國Quiet Mark低噪音認證，安靜過濾空氣污染物。

2020 Blueair推出旗艦新機X90i系列，除獨家HEPASilent過濾技術外，經測試針對空氣中多種病毒與細菌，可以過濾空氣中最小至0.1微米的汙染物，採用環保椰殼活性碳的DualProtection高效活性碳複合濾網，有效淨化家裡空氣中的異味、有害物質。

母親節 PM2.5

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