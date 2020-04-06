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浩鼎減輕參與醫療機構負擔 暫停OBI-822收案三個月

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

台灣浩鼎今（6）日公告由於新型冠狀病毒肺炎(以下簡稱新冠肺炎)全球疫情告急，為減輕參與試驗之醫療機構負擔，參酌國內外生技業應變措施，經諮詢專家群後，決暫時停止Adagloxad Simolenin (OBI-822)三陰性乳癌(Triple Negative Breast Cancer, TNBC) 全球三期臨床試驗收案，為期三個月。

浩鼎表示，決暫時停止OBI-822三個月，主要是希望藉此減輕參與試驗之醫療機構負擔，將醫療資源集中處理疫情急需，而已加入臨床試驗接受治療患者，則不受影響，仍將繼續提供治療。俟疫情穩定，再審酌狀況，重新啟動臨床試驗收案。

除OBI-822之外，旗下其它產品進行中之臨床試驗，由於參與臨床試驗的醫療機構少，目前影響較小，仍照原訂計畫進行；浩鼎會視環境變化，對各產品相關研發計畫進行滾動式檢討及調整。

疫情 浩鼎 肺炎

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浩鼎暫停OBI-822收案三個月 盼減輕參與試驗之機構負擔

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