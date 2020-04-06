浩鼎暫停OBI-822收案三個月 盼減輕參與試驗之機構負擔
浩鼎今（6）日公告，由於COVID-19新型冠狀病毒肺炎(以下簡稱新冠肺炎)全球疫情告急，參酌國內外生技業應變措施，經諮詢專家群後，決暫時停止Adagloxad Simolenin (OBI-822)三陰性乳癌(Triple Negative Breast Cancer, TNBC) 全球三期臨床試驗收案，為期三個月。
浩鼎表示，希望藉此減輕參與試驗之醫療機構負擔，將醫療資源集中處理疫情急需，而已加入臨床試驗接受治療患者，則不受影響，仍將繼續提供治療。俟疫情穩定，再審酌狀況，重新啟動臨床試驗收案。
浩鼎表示，暫停收案對實驗進度雖然暫時放緩，但未來如果加快腳步，這三個月暫停還是可以盡力趕上來。除OBI-822之外，浩鼎旗下其它產品進行中的臨床試驗，由於參與臨床試驗的醫療機構少，目前影響較小，仍照原訂計畫進行；公司也將會視環境變化，對各產品相關研發計畫進行滾動式檢討及調整。
Adagloxad Simolenin (OBI-822) 是以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌藥，將Globo H連結於載體血藍蛋白KLH，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體以治療癌症。
根據IQVIA公開的研究報告顯示，全球2018年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,500億美元，佔全球前十大類別用藥第一位。不過，浩鼎也指出，研發中主動免疫抗癌藥OBI-822尚處於臨床試驗階段，適應症的開發以尚未被滿足的醫療需求為主要目標，未來發展將與公司整體產品線開發策略綜合考量後擬定。
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