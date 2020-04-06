Dcard創辦人林裕欽 躋身富比世30 Under 30 Asia榜單

全球知名商業財經雜誌《富比士》（Forbes）舉辦亞洲區 30 歲以下傑出青年大獎（30 Under 30 Asia）中，全台灣最大的年輕人社群平台 Dcard（www.dcard.tw）創辦人暨執行長林裕欽名列榜單。

青年大獎名單分為十大類，每個類別各選出 30 位現年 30 歲以下的代表，Dcard 創辦人暨執行長林裕欽在「消費科技」（Consumer Technology）的類別中脫穎而出，是「消費科技」 類別中唯一獲選的台灣人。

《富比士》日前公布 2020 年在亞洲地區30歲以下在十大領域的傑出青年榜單，根據《富比世》官網，此次得獎者是根據專業記者的研究調查與業界專家的綜合評估，領域包含消費科技、企業科技、娛樂與運動 、工業、製造與能源、 金融與創投、醫療保健和科學、 媒體、行銷與廣告、零售與電商、社會企業與藝術，每個領域各選出 30 位傑出青年代表，此次有超過 3,500 位的候選者，富比世從中選出300 位。

Dcard 是實名認證的匿名論壇，目前擁有超過 400 萬「卡友」（Dcard用戶專屬稱呼），每月不重複訪客達 1,500 萬，有上百個看板，全站每月瀏覽次數達 15 億次，每月創造 20 萬篇貼文。林裕欽表示，得獎對 Dcard 團隊的意義遠大於自身，他從校園出發一路成長，遇到很多困難，因為團隊的努力才走到今天，一起打拚的夥伴很多也不到30 歲。幾年來，Dcard從創立之初的3人小團隊，擴展至今有超過100位員工。

他說，Dcard 懷抱很大的夢想，希望讓台灣除了硬體在世界有深遠影響力外，在未來網路產業也佔有一席之地。

林裕欽畢業於台灣大學資訊管理學系，大二時(2011年)寫出第一版 Dcard 網頁，在2015年成立狄卡股份有限公司，今年才28歲。他說，外界看他年紀輕輕就成立公司，其實一路走來跌跌撞撞，也因此他特別注重學習，想打造學習型組織，鼓勵員工參與線上、線下課程，各部門也有讀書會，希望員工自主追求學習，林裕欽認為組織的能力是每個人共同協作的結果，個人的成長最終能貢獻回組織能力的成長。