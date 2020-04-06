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Dcard創辦人林裕欽 躋身富比世30 Under 30 Asia榜單

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
Dcard 是實名認證的匿名論壇，目前擁有超過 400 萬「卡友」（Dcard用戶專屬稱呼），每月不重複訪客達 1,500 萬。圖翻攝自Dcard粉絲專頁
Dcard 是實名認證的匿名論壇，目前擁有超過 400 萬「卡友」（Dcard用戶專屬稱呼），每月不重複訪客達 1,500 萬。圖翻攝自Dcard粉絲專頁

全球知名商業財經雜誌《富比士》（Forbes）舉辦亞洲區 30 歲以下傑出青年大獎（30 Under 30 Asia）中，全台灣最大的年輕人社群平台 Dcard（www.dcard.tw）創辦人暨執行長林裕欽名列榜單。

青年大獎名單分為十大類，每個類別各選出 30 位現年 30 歲以下的代表，Dcard 創辦人暨執行長林裕欽在「消費科技」（Consumer Technology）的類別中脫穎而出，是「消費科技」 類別中唯一獲選的台灣人。

《富比士》日前公布 2020 年在亞洲地區30歲以下在十大領域的傑出青年榜單，根據《富比世》官網，此次得獎者是根據專業記者的研究調查與業界專家的綜合評估，領域包含消費科技、企業科技、娛樂與運動 、工業、製造與能源、 金融與創投、醫療保健和科學、 媒體、行銷與廣告、零售與電商、社會企業與藝術，每個領域各選出 30 位傑出青年代表，此次有超過 3,500 位的候選者，富比世從中選出300 位。

Dcard 是實名認證的匿名論壇，目前擁有超過 400 萬「卡友」（Dcard用戶專屬稱呼），每月不重複訪客達 1,500 萬，有上百個看板，全站每月瀏覽次數達 15 億次，每月創造 20 萬篇貼文。林裕欽表示，得獎對 Dcard 團隊的意義遠大於自身，他從校園出發一路成長，遇到很多困難，因為團隊的努力才走到今天，一起打拚的夥伴很多也不到30 歲。幾年來，Dcard從創立之初的3人小團隊，擴展至今有超過100位員工。

他說，Dcard 懷抱很大的夢想，希望讓台灣除了硬體在世界有深遠影響力外，在未來網路產業也佔有一席之地。

林裕欽畢業於台灣大學資訊管理學系，大二時(2011年)寫出第一版 Dcard 網頁，在2015年成立狄卡股份有限公司，今年才28歲。他說，外界看他年紀輕輕就成立公司，其實一路走來跌跌撞撞，也因此他特別注重學習，想打造學習型組織，鼓勵員工參與線上、線下課程，各部門也有讀書會，希望員工自主追求學習，林裕欽認為組織的能力是每個人共同協作的結果，個人的成長最終能貢獻回組織能力的成長。

富比士 台灣大學 電商

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