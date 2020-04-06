不敵Uber Eats與熊貓？戶戶送撤出台灣

網路美食外送平台業者「戶戶送Deliveroo」今（6）日在服務平台上公布重大訊息，將在4月10日（本周五）下午3點起終止在台服務。換言之，戶戶送將撤出台灣市場。

業界指出，新冠疫情影響下，並未打破美食外送平台雙雄格局，戶戶送不敵Uber Eats、foodpanda兩大平台夾擊，在市場經濟規模無法拉升情況下，又因疫情加速雙雄規模擴張，終於宣布撤出台灣市場。目前在台的外送平台還有GoGoVan與LaLamove。

據了解，「戶戶送」今日發給用戶的訊息指出，戶戶送核心理念是提供客戶、外送員、及餐廳良好的服務。戶戶送認為無法在台灣提供預期的高水準服務，因此，做出了停止營運的困難決定。

至於後續會員權益的處理，「戶戶送」表示，如果消費者帳戶中有剩餘的使用金，戶戶送將會在10日辦理退款，退款至原訂單使用付款方式、銀行帳戶。依每家銀行進度，款項約需3到5個營業日才會進到帳戶。

不過，值得注意的是，戶戶送因未完成申請籌設汽車運輸業營業程序，就違法實際從事外送服務，去年10月曾被交通部公路總局開罰新台幣50萬元，並勒令歇業。