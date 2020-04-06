葡萄王研發大放異彩 俄羅斯國際發明展奪2金

第23屆俄羅斯阿基米德國際發明展近日於俄羅斯知識產權局舉行頒獎典禮，在本次參賽25個國家共520件作品，葡萄王生技(1707)以專利技術「GKM3-一種用於調節脂質代謝的新型益生菌」及「降低癌細胞抗藥性的樟芝菌絲體」榮獲2面金牌。

葡萄王表示，公司本次參展專利菌株「GKM3」為發明獎常勝軍，主要是從台灣宜蘭栽培的有機蔬果醃漬發酵液中，分離出的新穎胚芽乳酸桿菌(Lactobacillus plantarum)，經葡萄王特殊發酵技術培養，可提升活菌數48 %，達到足量、有效的商業應用性。此外，GKM3經多項動物實驗證實，具有降低體脂形成、降低肝腫大、降低脂肪肝、降低肝功能指數、抗發炎、以及增加油脂排出等功效，並能改善相關代謝問題。相關研究內容已發表至國際SCI科學期刊中，並陸續申請日本、中國專利，目前已穩定量產且成功發展成為保健食品上市，除了作為大眾生活化的體重管理、改善代謝疾病症狀的使用，未來將可進一步作為臨床醫療的應用，因此獲頒大會金牌獎肯定。

另一面金牌的榮耀來自葡萄王發明專利「降低癌細胞抗藥性的樟芝菌絲體」。葡萄王在樟芝研究技術領域已累積18項發明專利與多項獎項，且有50餘篇SCI論文發表，並通過美國FDA的NDI認證。本次得獎專利，經實驗證實在發酵後能有效降低癌細胞表面蛋白的表現量，具有降低癌症多重抗藥性(MDR)的效果，更能有效減少抗癌藥物的使用劑量，更可以降低癌幹細胞的存活率及腫瘤生長。透過削弱癌幹細胞轉移能力和促進自體吞噬，抑制癌幹細胞，能使癌症治療達到更好效果。此發明技術的開發預期能減緩西藥帶來的副作用，具有輔助化療藥物的潛力。

健康專家葡萄王生技投入益生菌、真菌的研發近30年，加上本次發明獎，自2015起已獲得44金18銀12銅29特別獎，共計103面獎牌。未來仍會秉持「健康專家，照顧全家」的精神永續精進創新，為社會大眾開發更好的產品，創造更豐富健康的人生。