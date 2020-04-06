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口罩國家隊廠商加持 109年產學訓合作計畫招生開跑

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
今年產學訓合作訓練包括精密機械、機電控制、冷凍空調與能源、汽車修護、汽車車身技術、家具及裝潢木工等七個職類，共計招收298個名額。中彰投分署提供
今年產學訓合作訓練包括精密機械、機電控制、冷凍空調與能源、汽車修護、汽車車身技術、家具及裝潢木工等七個職類，共計招收298個名額。中彰投分署提供

勞動部勞動力發展署中彰投分署109年度產學訓合作訓練招生正式開跑，提供給青年朋友一個能兼顧理論與實務的升學管道，在學期間即能累積職場競爭力，歡迎國、高中畢業生踴躍報考。

今年中彰投分署與台中高工、台北科技大學、勤益科技大學及南開科技大學等四所學校合作開辦產學訓合作訓練，包括精密機械、機電控制、冷凍空調與能源、汽車修護、汽車車身技術、家具及裝潢木工等七個職類，共計招收298個名額。

中彰投分署長林淑媛表示，產學訓合作訓練成功整合學校、職訓及企業三方資源，於在學期間彈性實施學科教育、職業訓練及企業實務訓練等培訓模式，協助青年提升就業技能。

畢業後可達到技術、學位、證照、工作四贏，不但是國際技能競賽國手選拔的常勝軍，更是此計畫合作企業獲得優質且穩定人才來源的重要管道。

像是此次口罩國家隊中的盈錫精密、靄崴科技、凱柏精密、程泰機械、大銀微系統等，都是產學訓合作訓練長期合作廠商，不只提供訓練崗位，參與培育青年人才，也為企業建立青壯勞動力育留制度，有能量成為此次防疫的幕後英雄。

家住花蓮的湘涵，是北科大工業設計系大三學生，在國中時曾接觸到木工課程，從此開啟她對手作家具的興趣，高職也選擇就讀公東高工的家具木工科。

湘涵高職畢業後，為了要更精進家具方面的專業知識，及加強木作實作能力，決定報考中彰投分署與台北科大合作開辦的家具木工產學訓專班。

湘涵大三時來到中彰投分署接受半年的職業訓練，學習到製作家具、量產製作方法、認識機器結構保養調整、塗裝課、系統家具組裝、五金配置、室內施工圖、電腦繪圖、材料應用課、材料估價等訓練課程。

透過實務的訓練，讓她能將學校的學科知識和實作融會貫通，有利於與業界接軌，而湘涵在結訓前也成功考取乙級證照，並順利至家具創意公司進行實務訓練。

林淑媛表示，此計畫由各合作學校獨立招生，詳細招生資訊請參閱各校招生簡章，或電洽各校聯絡窗口、該分署網站，或電洽該分署服務專線：04-23592181分機1541、1542諮詢。

勞動部勞動力發展署中彰投分署109年度產學訓合作訓練招生正式開跑。中彰投分署提供
勞動部勞動力發展署中彰投分署109年度產學訓合作訓練招生正式開跑。中彰投分署提供

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