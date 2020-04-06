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雄獅抗疫超前部署 實施分流上班

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導
雄獅旅遊今天對外宣布，啟動防疫超前部署，昨天已針對全集團同仁進行健康狀態、旅遊接觸史與連假行為軌跡記錄的調查。圖／聯合報系資料照
雄獅旅遊今天對外宣布，啟動防疫超前部署，昨天已針對全集團同仁進行健康狀態、旅遊接觸史與連假行為軌跡記錄的調查。圖／聯合報系資料照

雄獅旅遊今（6）日宣布，因應國家級警報，為避免四天連假造成疫情擴散，公司基於防止疫情傳佈且保護集團所有同仁之健康為首要考量，於5日決議啟動防疫超前部署，開始分流上班。

雄獅表示，該公司5日已針對全集團同仁進行健康狀態、旅遊接觸史與連假行為軌跡記錄的調查，並著手模擬演練分流上班模式，建構異地與居家上班建構完善之備援系統，並於今日開始試行部份同仁居家上班政策。

雄獅說，連假期間有前往疾管署公佈之11大景區、從事掃墓活動，或與國外旅遊史返國20日內的親朋好友接觸等員工，6日為期兩周一律居家上班。

雄獅將依據疫情發展做滾動式管理，以嚴格的標準做風險管理，同時做辦公分流，也宣布7日起，也透過人力調度佈署，各部門維持50%員工正常上班，50%居家異地備援上班，以維持社交距離。

雄獅也表示，避免防疫破口，也暫停供應商與客戶的拜訪，員工進出大樓一律量測體溫、配戴口罩，也柔性建議此時同仁盡量避免非必要的聚餐及聚會，以保護自己、同事及家人的健康。

雄獅 連假 新冠肺炎

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