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因應疫情有提前買車需求 Hyundai推出前6期免付款專案
新冠肺炎疫情延燒，民眾對於汽車的需求增加，三陽汽車旗下的南陽實業推出挺顧客買車專案，代理的現代汽車（HYUNDAI）推4月優惠專案，本月底前完成領牌，享「你買車 我買單」三大好禮，前6期免付款、送1萬公里免費定保，交車再送LG隨身空氣清淨機等優惠。
隨著全球疫情升溫，人與人之間保持社交距離不能輕忽，消費者對於汽車的需求量增加。南陽實業力挺全民防疫、HYUNDAI現代汽車除了打造安心無虞的賞車環境，嚴格要求全國展示中心加強展示車、試乘車及環境清潔消毒，本月推出「We Care安心」專案。
南陽實業指出，新的購車專案，全車系指定車款可預約到府安排試乘服務，車主如選擇親臨HYUNDAI展示中心賞車，原車不限品牌均由服務廠施作全車消毒抗菌服務，考量到有些消費者因疫情提前決定買車會形成短期資金壓力，本月底推推出完成領牌，即享「你買車 我買單」三大好禮，可選前6期免付款等優惠。
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