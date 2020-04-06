東森率先啟動收假防疫 到過警報11景點採居家辦公

清明連假，許多民眾紛紛出遊，中央流行疫情指揮中心日前針對11個景點發布國家級警報，東森集團總裁王令麟密切關注疫情發展，為防止台灣疫情造成破口、擴大傳染，決定提前佈署、主動提出，於連假收假前的4/5(日)緊急發布集團公告，如連假期間曾有去過11個風景區的同仁，皆必須實行居家辦公一週。

東森集團於(5)日中午正式發佈集團通告，凡清明連續假期出門旅遊政府4/4(六)細胞簡訊所列明景點的同仁，一律要求加強自主管理，在家居家辦公。同時自(6)日開始，所有至公司辦公同仁配合全程戴口罩辦公，並仍要求同仁出入辦公大樓需量體溫、宣導勤洗手，並呼籲同仁如身體不適，應自動向主管報備後居家辦公，疫情非常時期，敬請同仁們齊心配合防疫「順時中」。

中央流行疫情指揮中心發佈的11個景點，包含阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等11處、屏東縣南州鄉以南(含墾丁觀光景點)。

王令麟表示，政府針對連假期間出遊人潮可能造成的防疫破口提出全國警示，東森集團為確保東森購物945萬廣大會員及全體同仁及家人健康，已於(5)日中午立即進行集團同仁假期旅遊調查，並已於連假前即完成居家辦公通知及人力配置佈署規劃，居家辦公均不扣個人年假，視為正常上班，東森購物所有會員服務與送貨服務也持續正常進行。