內需垮了？不敵疫情 EASY SHOP一口氣關20店

全球新冠肺炎疫情延燒，各大知名品牌紛紛宣布關閉門市，台灣各地商圈及夜市也出現業者向房東喊話要求降租或免租。台灣國民內衣店EASY SHOP近期也將在通路策略上首度決策忍痛將高租金門市割捨，預估到6月底前將陸續結束近20家門市，目前已關了10多家，八成在北部，但未來不排除待疫情和緩再重振旗鼓。

EASY SHOP表示，近期受到新冠肺炎疫情影響，門市來客數大幅下滑，年初至今苦撐多時，業績衰退持續擴大預估至3月底將可能超過二成，同時期亦積極與房東協商進行租金調整，大部分房東都能體恤現下門市經營的困境而配合回應降租以共體時艱，但仍有部分房東堅持不降租金，而使得營運成本快速攀升，在考量與疫情長期抗戰下，改採保守保本策略，避免因堅持苦撐而持續消耗戰力的影響層面擴大。

EASY SHOP坦言，景氣低迷，被迫結束，6月底前全台將近有20家高租金門市將結束營業，今年1月疫情爆發前還有近160家門市，全盛時期最多則有250家門市。

近期已關閉的10多間門市包括：北投中央店、台北中山店、台北南東店、台北西藏店、中和景新店、永和中山店、新莊復興店、三峽民生店、桃園中山店、竹北中正店、新豐建興店、彰化曉陽店、和美彰美店、嘉義吳鳳南店、民雄昇平店、高雄美術東店、台南華平店。另外還有部分門市仍在周旋租金，租金若沒有降的就會進入結束的階段。

此外，EASY SHOP也強調，雖然針對部分高租金門市進行結束，但卻同步在電子購物市場尤其是電商網路擴大佈局，不僅加強優化官方網站、今年更將引進成立官網APP，提供相關配套服務，將虛擬與實體門市加強O2O整合，讓全台門市與官方網站成為一體，無論是原本的忠實老顧客或是網路新顧客，都能享有EASY SHOP全面不斷線的服務。