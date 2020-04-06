統一集團有去11景點居家辦公14天 遠東新啟動彈性上班

清明連假許多知名景點出現大量人潮，為避免新冠肺炎（COVID-19、新冠肺炎）疫情擴散，繼金控開出第一槍後，不少傳產大型集團也因應疫情變化啟動應變措施，包括統一集團同樣要求連假期間有去國家級警報景點的員工居家辦公14天，遠東新則要求即日起員工全面戴口罩上班，並在兩周前已啟動彈性上班、分散上班人流。

統一集團旗下統一和統一超皆表示，已要求所有員工只要連假期間有去過國家級警報11景點需居家辦公14天，另外，從疫情爆發以來，即已採取部份員工居家上班的分流措施。至於內政部拋出「訂定彈性上班」 的作法，統一集團表示，公司的後勤單位本就分為三個上班時段供員工選擇。

遠東新表示，因應此次連假期間「國家級景點」警報，已完成全員調查，並要求旗下全體員工今日起全面戴口罩上班。從疫情爆發以來，遠東新已完成全體5,000多名員工的健康調查，兩周前並開始啟動異地辦公措施，同時將上班時間改為兩梯次上班，上班時間最早上午7點40分、最晚上午9點，以分散上班人流。