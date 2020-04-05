新明青創基地程式教育團隊進校園 機器人教育更有趣

桃園程式教育成趨勢，青年事務局新明青創基地媒合團隊前進校園，老師領頭創業讓機器人教育更有趣。

青年局表示，資訊世代的衝擊，全世界都在夯程式設計，而且已然成為新趨勢。聚忻科技顧問公司進駐新明青創基地，提出教育理念為「玩中做、做中學、學中用」，用有趣的程式教育激發學生學習動力。

聚忻科技並且運用「STEAM教育」與「曼陀羅思考法」，以情境式教學法讓學生們在程式設計之前，先進行開創式的程式邏輯發想，再透過網頁編寫程式，讓學生能夠依照自己的想法去操控麥坤小車、寶比機器人等教具，創新有趣的程式課程受好評，贏得許多家長及學校青睞，也成功轉型學校教育為新創事業。

聚忻科技顧問公司創辦人馮建中有多年教育經驗，培養許多優秀學生，近年來，除了培育種子師資，也拓展國小機器人教育的管道與舞台，目前已經在桃園市上大、新坡、頭洲、忠福、新明、林森、快樂及新湖國小等學校授課，也帶學生參加國內外競賽增進實務經驗。

108年國際新創機器人節－TIRT 全能機器人國際邀請賽，新坡、新明、林森國小課後社團，分別於國中、國小組中鹽水車STEAM挑戰賽、寶比2.0迷宮挑戰賽及機械手臂MARKER挑戰賽贏得第一名佳績。

馮建中說，當初創業的初衷，是有感於台灣傳統體制教育下的學生過於被動、缺乏主動學習心，所以傳統學制畢業的學生往往需要耗費更多的時間和努力，才能在就業時與社會接軌。

反觀歐美體制教育的學生，15、16歲的青少年已經能在自家車庫完成許多創客作品，成為快樂的Maker，「缺乏學習的動力，再優秀的人才，也會被傳統的思維禁錮」，馮建中有鑑於此，立志讓生硬的程式課程變得有趣，讓學生產生興趣，再來完成自主學習。

聚忻科技顧問去年進駐桃園新明青創基地，藉基地的宣傳效益，平均每星期開設2至3次課程、聚會及討論，不到一年的時間已培育出13位助理教師以及2位專業講師，成員包含明新、元智及健行三所大專院校的學生。

馮建中指出，預計在今年5月至新明國小開設機器人競賽社團課程，課程內容包含無人機教育、機器人尋跡避障、三對三機器足球競賽等系列主題課程；暑假7、8月期間，更將前往龍潭高中開設工匠技藝教室課程，主軸為機器人與創客教育)，逐步進入校園，為機器人教育開啟師生創業之篇章。