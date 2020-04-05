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飛機停到鳥築巢？是華航主動通報拉

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導
桃園國際機場第二航廈出境大門冷冷清清，跟過去車水馬龍車子要停靠都很困難有天壤之別。記者黃淑惠／攝影
桃園國際機場第二航廈出境大門冷冷清清，跟過去車水馬龍車子要停靠都很困難有天壤之別。記者黃淑惠／攝影

新冠肺炎疫情影響，桃園國際機場入、出境的旅客急速下降，機場周邊原本車水馬龍，現在是門可羅雀，航空業者的客機停滿停機坪，近日網傳有鳥兒飛到華航尾翼停歇，還有一架空中巴士客機太久沒飛被鳥築巢、下蛋的照片。

華航今（5）日也說明鳥飛到尾翼是華航主動通報請桃機加強驅鳥作業，飛機每一趟飛行前也一定會通過適航檢查才會營運。

隨著疫情在全球持續漫延，各國都開始進行邊境管制等措施，現在非必要的跨國往來急速減少，航空業客機也只能停在機場等待疫情結束，最近網路上傳出因為飛機太久沒有勤務，成為鳥的新家，引起不少人擔心會不會影響到飛安。

華航指出，鳥飛到尾翼是華航機場相關工作人員發現飛機尾翼有鳥兒進進出出，華航機隊近百架，受到疫情影響，沒有勤務的飛機也只暫停桃園機場，等待疫情結束；因為飛機外部有太多可供遮風避雨的空間，飛機停在機場一段時間，就容易受到鳥等動物青睞，網傳相似的影片，華航的飛機維護人員早就主動發現拍下來轉知桃機人員要加強維護。

華航也進一步指出，鳥銜草想要停到飛機可避風雨是很有可能，但華航也有相關的因應措施，於航機長地停時，一律安裝保護罩或類似裝置，避免有鳥飛入產生風險；而且機場的飛機維修工程師會在飛航前作360度巡視檢查，及各種飛航任務前後的檢查，一定是確保飛安無虞才會執行任務。

至於網路上流傳發現鳥蛋於航機內的圖片，市場也擔心是華航機隊，華航內部也進行了解，圖片中顯示2593GM透過手冊查詢確認為A320航機，目前無法了解這張照片是在哪裡拍攝；華航內部啟動同型機型查核已確認非華航機隊，華航維修專家也進一步認為，圖中的鳥蛋比一般的鳥蛋大，懷疑可能是人工加料。

前往桃園機場的主要道路上車水馬龍情況不復見。記者黃淑惠／攝影
前往桃園機場的主要道路上車水馬龍情況不復見。記者黃淑惠／攝影
前往桃園機場的主要道路上車流量大減。記者黃淑惠／攝影
前往桃園機場的主要道路上車流量大減。記者黃淑惠／攝影

華航 桃園機場 疫情

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