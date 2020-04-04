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防疫帶動綠金商機 小七沙拉、全家超級大麥衝上億業績

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
白花椰米。 圖／OKmart提供
白花椰米。 圖／OKmart提供

超商業者發現，健康餐食所形成的「綠金商機」近來也跟著疫情飆升，相關業績成長高達六成，當中尤以訴求低脂和高蛋白質的沙拉、雞胸肉，以及超級大麥系列最受歡迎。

其中，7-ELEVEn的沙拉一年業績可破億，全家今年2月底也推出首發8款超級大麥餐食，預估今年底可達20款，業績同樣可望突破億元大關。萊爾富則以雞胸肉最受歡迎，年營業額也破500萬元。

此外，超商業者也紛紛預期，「蔬菜包」會是下一波綠金商機的人氣商品，因為受疫情影響，自煮風潮愈來愈盛行，讓自煮更便利且兼具營養衛生。7-ELEVEn表示，將更積極擴增樂活蔬食商品結構，透過在地採買使用新鮮蔬果，也可鼓勵在地農業發展。

超商通路業者觀察發現，健康餐食的主力消費族群以25歲以上為主，且價格不再是外食族選購餐食的唯一考量，「健康」躍居餐食的首要購買指標風氣，確實在這波新冠肺炎疫情助威下，正式成形。

7-ELEVEn指出，綠金消費族群以白領上班族、退休樂活族為主，多數各自具有一套「生活理念」，但現在部分大學生也開始改變消費飲食型態，更加注重蔬菜和飲食的均衡攝取，尤其女性較男性更重視健康飲食。

同時，統一企業集團今年更首度串聯旗下飲食、保健、運動等三大事業體，透過全台7-ELEVEn、康是美、BEING fit，提供消費者所需的營養美食、保健解方及簡易運動，打造全新複合通路「Simple-Fit」，也被視為統一企業集團看好綠金商機所做的嶄新佈局，預計第2季開首家百坪概念店。

全家便利商店新推出的超級大麥系列，因其機能性含有高膳食纖維，能促進代謝、改善腸道環境，成為營養師口中與芭樂、無糖優格並列的超級抗疫食物，自2月底推出後，引起熱烈討論外，全家便利商店也觀察發現，近來也興起減醣、低碳水化合物、高蛋白質攝取等飲食趨勢，具有機能特性的超級食材近年已成為消費者在選購時的重要依據。

萊爾富則觀察發現，以沙拉結合雞胸肉的「沙拉胸」是綠金商品的人氣王，其他還有像是香椿炒飯便當、黃金玉米棒、溏心溫泉蛋也很受歡迎。不過，目前綠金商品的主力消費族群仍以年輕的女性上班族為主，因此萊爾富也規劃將針對女性市場去開發小份量的綠金商品。

OKmart則是引進風靡歐美的「花椰菜飯」，以米粒狀的花椰菜為主，口感類似米飯，因外觀像米飯，常用來取代白米飯或是麩質穀物，以降低碳水化合物、醣類的攝取量，是低醣輕食。

另外，「藜麥毛豆」也很受歡迎，OKmart指出，藜麥是聯合國認定的完美全營養食品，含八種必需胺基酸，膳食纖維是蕃薯的七倍且不含麩質，「藜麥毛豆」內含紅白藜麥+整顆飽滿毛豆+紅黃甜椒，並以淡淡胡椒味提香，也是健康的「零食」。

超商業者紛紛預期，「蔬菜包」會是下一波綠金商機的人氣商品，因為受疫情影響，自煮風潮愈來愈盛行，讓自煮更便利且兼具營養衛生。 圖／7-ELEVEn提供
超商業者紛紛預期，「蔬菜包」會是下一波綠金商機的人氣商品，因為受疫情影響，自煮風潮愈來愈盛行，讓自煮更便利且兼具營養衛生。 圖／7-ELEVEn提供
日式胡麻雞肉飯糰。 圖／全家提供
日式胡麻雞肉飯糰。 圖／全家提供
全球吹起蔬食飲食風潮，7-ELEVEn綠金商機逆勢飆升。 圖／7-ELEVEn提供
全球吹起蔬食飲食風潮，7-ELEVEn綠金商機逆勢飆升。 圖／7-ELEVEn提供
卜蜂舒食沙拉胸。 圖／萊爾富提供
卜蜂舒食沙拉胸。 圖／萊爾富提供

全家便利商店 疫情 超商 新冠肺炎

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